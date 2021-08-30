儘管聯準會（Fed）表示將在年底前縮減購債規模，但投資人仍持續買進美債，沒有出現外界預期的拋售潮，美國債息從3月底高點持續往下跌，反映全球投資人對美債需求依舊強健。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾央行年會上重申在經濟成長如預期強勁下，量化寬鬆（QE）年底前會開始退場。

外界預期Fed可能在9月貨幣政策會議上宣布開始退場的時間。

鮑爾強調不會因為開始退場而提前升息。由於升息對債息的影響，較縮減購債的影響更大，因此美國10年期公債殖利率27日下跌4.3個基點收1.314％，30日盤中下跌1.2個基點報1.302％為近一周新低。

債息表現跟債價相反，前者下跌即代表後者上漲，反之赤然。

Eagle資產管理策略性收益部總經理坎普（James Camp）認為Fed把縮減購債跟升息分開來決定，加上每當外界拿鮑爾的言論來討論Fed提前升息時，他都很快出面澄清來消除外界揣測，讓部份投資人感到安心而持續買進美債。

今年初市場對經濟前景極樂觀，降低美債的避險需求，令美國10年債息走高，在3月31日收1.745％，創去年1月中以來新高。但其後債息持續下跌。

專家認為這是鮑爾一再重申其利率立場，讓人預期Fed未來五年緩步升息，從而令債息持續走低。