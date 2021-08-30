日本創作歌唱新人松本千夏於9月3日數位發行出道單曲〈歌唱吧〉，她以街頭演唱開啟歌唱之路的創作歌手，受到日本國民人氣團體「嵐」二宮和也作詞作曲的啟蒙，開始學吉他、學創作，並善用她帶有透明感、讓人一聽中毒的清亮歌聲，唱出屬於她個人的音樂之路，並隨即獲得主流音樂廠牌賞識，以數位單曲〈歌唱吧〉正式出道。

〈歌唱吧〉由松本自行作詞作曲，並邀請參演過眾多日本資訊、音樂節目，並製作過青山黛瑪、Superfly與以〈香水〉一曲紅遍日本的瑛人等多位音樂人，以及本身也是創作歌手的音樂製作人「RUNG HYANG」為她編曲並操刀製作，完美烘托出松本千夏充滿生命力的歌唱功力，帶來直擊人心、令人驚豔的出道之作。

〈歌唱吧〉MV中呈現她本身大的日常，吉他不離身，在街上、住處、還住處陽台上彈唱，最近以經展演技獲注目的新生代演員石川瑠華扮演住在松本隔壁的鄰人，偶爾聽見松本彈唱的聲音，MV洋溢日本年輕世代的清新美感，搭上松本千夏療癒歌聲，正適合向炎夏道別的此時。

〈歌唱吧〉MV（https://www.youtube.com/watch?v=YuRx11xHf6Y）