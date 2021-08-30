電影主題曲《刻在我心底的名字》爆出抄襲，風暴延燒到電影《刻在你心底的名字》劇本，監製兼編劇瞿友寧遭網友指控是抄襲慣犯，原編劇鄭心媚也坦言，因為此事她難過到無法去看電影，對此，瞿友寧發了2800字長文澄清，並表示已委請律師要揪爆料網友。

瞿友寧在臉書發文表示，「凡事豈能盡如人意，但求所為無愧己心，真相不容變更，事實擺在眼前。」並附上2800字聲明，提到自己也是編劇出身，最痛恨抄襲的人，也貼出和原編劇鄭心媚的對話，證明自己有走得到合約授權，強調《刻在你心底的名字》的內容是他發想的新劇本。

瞿友寧也坦言，劇本前身《在天堂的路上》有很多問題，所以最後一個字都沒有用上，「根本不是原來心媚老師的創作，既然是新劇本，若我寫不好，還硬要掛上她原創，豈不也是傷害到她的創作人格？」同時他提到，如果鄭心媚還有委屈，他一定會當面致歉。

據《三立新聞網》報導，鄭心媚指出當時她只是菜鳥編劇，瞿友寧拿到手的就是完整劇本，當時急著送輔助金，先簽授權了事，但輔助金到手後，瞿友寧卻突然嫌劇本不好，由於前後拖了一年，鄭心湄才決定將劇本交給其他人修改，沒想到最後出來的結果卻是她被除名讓她很難過，然而她也強調，並沒有和瞿友寧鬧翻。