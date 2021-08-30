匯豐證券指出，台積電（2330）啟動全製程漲價後，對財務面的挹注將自2022年開始反應，匯豐所做2022年情境分析顯示，台積電最樂觀情況每股純益將超過32元，且毛利率不排除有挑戰55％機會，給予「買進」投資評等，推測合理股價是710元。

台積電迎來漲價題材，近期已有瑞信證券調升股價預期到700元、凱基投顧調高到830元助陣，加上美國聯準會（Fed）釋出不急著升息論調，30日終場收605元，睽違一個半月收盤總算再度站回600大關之上，且是台積電7月15日下午舉行線上法說會以來的新高。

中信投顧指出，台積電調漲12吋與8吋晶圓代工價格，有助於毛利率改善，並站穩50％以上，經調查發現，僅適用於未下單之新訂單，已下單或正在生產中訂單不受影響，因此不影響2021年獲利預估值。匯豐證券亦提出，因晶圓代工生產交貨等待期需耗時三個月，研判單位售價提升的效應自2022年第一季起開始對台積電財務產生帶動作用，此觀點與中信投顧得出的結論相符。

儘管匯豐證券本就預期晶圓代工單位售價將自然提高，然考慮到長期承諾對目前訂單能見度的影響，有多少比重的客戶或訂單單位售價會提高，仍未完全明朗。

在情境分析中，匯豐證券採單位售價上漲15％預期，假設受漲價影響的客戶訂單比例為25、50、75與100％，推導至最終每股純益的呈現上，台積電2022年每股純益最樂觀狀況將為32.68元，比2021年每股純益估值大增45％，更較2020年的19.97元，足足超出六成以上。