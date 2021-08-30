駐德代表謝志偉28日稱，前民進黨立委郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，並指郭淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層，對此郭正亮則反批謝志偉講不過就抹黑，謝志偉29日再度於臉書發文砲轟郭正亮，而郭正亮也在節目回嗆謝志偉，違反科學才是違反台灣價值。對於2人為了BNT疫苗引燃戰火，媒體人韋安批評，「外交官，一天到晚喜歡搞內戰，回來算了」。
謝志偉昨針對郭正亮28日說法在臉書上表示，自己確實不認識BNT的CEO，但又怎樣？自己也沒說過認識他，還批評郭正亮只能東拉扯西，這是知識份子之悲哀，是他自作自受。
針對謝志偉質疑，郭正亮昨(29日)在TVBS政論節目《新聞大白話》中回應謝志偉說法，「請問，最後是不是回到上海復星？回到上海復星不就買到了？這樣叫洗白嗎？台灣政府不是接受了？你還接受復必泰，我都不好意思講，不知道你在講什麼」。郭正亮並指出，現在就是回到國際商業的慣例，如果那個藥原廠製造，不論包裝是什麼我們都要爭取，因為這些藥品有防疫的作用，這叫科學，「違反科學才是違反台灣價值」。
對此，媒體人韋安30日在臉書批評，「外交官，一天到晚喜歡搞內戰，回來算了」。
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