近期四季豆價格高昂，網友分享鹽酥雞30元四季豆的「驚人」份量。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

8月上旬受西南氣流影響，中南部豪雨成災，全台農損飆破6億，各種菜類價格飆漲，婆婆媽媽叫苦連天，直到本週菜價才逐漸回穩，不過仍有部分菜種如青蔥、茄子等仍在高檔。一名網友分享，叫外送鹽酥雞，點了一份30元的四季豆，結果食物拿到手一看，四季豆的份量竟然只有「一口」，讓他驚呼：瞬間體驗了一把月底有錢人。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示叫外送鹽酥雞，點了一份30元的四季豆，結果拿到手一看，份量竟然就只有筷子夾起來的「一口」那麼多，原PO感慨說：「你以為我會爆怨很少嗎？我只是想爆怨我竟然在月底，能那麼奢侈的一口吃下價值30元的四季豆！瞬間體驗了一把月底有錢人」。

對於原PO「痛的體悟」，眾多網友也紛紛回應表示：「一斤220元」、「四季豆真的么壽貴一斤破200」、「家人去菜市場隨便買幾樣，就破2000」、「近菜價真的驚屎人」、「您真的好奢侈，現在菜真的貴森森」、「其實有買到，真的很幸運耶」、「羨慕你有四季豆可以吃，我到菜市場拿起四季豆都覺得手會抖，莫名的無力，然後默默的飄走」、「現在四季豆真的太貴了，看看純欣賞，下不了手」、「我家是賣雞排的…現在四季豆一斤要120元…要維持一份三十元的價格…除了價格降到一斤7X元才有辦法！不然寧願不賣」。