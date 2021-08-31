威力彩第110069期今晚開獎，第一區中獎號碼為03、30、06、11、17、14，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎、貳獎都摃龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100830

彩券行防疫到位 顧客安心上門
萬人迷輝煌 全場齊喊王光輝
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