威力彩8／30第110069期 頭獎摃龜 07:442021/08/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩第110069期頭獎摃龜。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩第110069期今晚開獎，第一區中獎號碼為03、30、06、11、17、14，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎、貳獎都摃龜。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100830 彩券行防疫到位 顧客安心上門 萬人迷輝煌 全場齊喊王光輝 #威力彩 #頭獎 #摃龜 #獎號 #台彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》獲利了結 日股漲不動 12:522021/08/30 財經 又有億萬富翁誕生！大樂透5.1億元 獎落台中市大甲區 22:092021/08/27 財經 二度爆確診者足跡 「深夜裡的法國手工甜點」嘆：怎沒中威力彩 09:182021/08/29 生活 楊秉儒》閩南語的本質 09:092021/08/28 生活 經典國民鋼砲Golf GTi的八個小秘密 10:352021/08/31 汽車情報-主題企劃 NBA》洛夫假如被買斷 籃網有意簽他且買斷小喬丹 09:042021/08/28 體育 加拿大奧運城市夏日體驗－蒙特婁 10:522021/08/31 生活 NBA》沃神爆3隊交易 馬爾卡寧先簽後換跳槽騎士 08:432021/08/28 體育 王彩樺曬正妹女兒比基尼照 遭酸「社會亂象」她高EQ回應 12:402021/08/30 娛樂 王彩樺大女兒海邊解放 性感比基尼雙球美背全看光 19:322021/08/28 娛樂 潮州阿嬤遛超巨大烏龜 緩慢散步身影曝光有夠萌 08:142021/08/28 社會 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 - 財經要聞 - 工商時報 通膨快要失控？專家1句話砲轟鮑爾：誤判情勢 - 財經 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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