全球航運貨櫃短缺依舊，日前美國西岸洛杉磯、長堤港貨櫃輪滯留量高達44艘破紀錄，港口擁塞的情況不僅沒有改善，反而更加嚴重，有網友指出，港口打完疫苗，但塞港仍沒有緩解，預測航運不會再回過去幾十塊的股價，但底下有內行人看了認為，「台股量能要追上過去才有可能，過去都是當沖起來的，處置規則又把航運打入地獄，更沒人想沖了」。

美國西岸港口船舶滯留量達44艘，打破2月40艘的新高記錄，顯見貨櫃短缺、塞港的情況不見緩解，此外，美國購物旺季即將到來，隨著需求再度激增，料短期內航運的供應瓶頸仍將持續。

不過在全球航運危機當前，運價居高不下，SCFI貨櫃運價指數最新一周達4385.62點，續創歷史新高，其中遠東到美西、美東、地中海航線運價仍持續走揚，但台灣航運三雄自7月觸礁以來，股價皆一直疲軟不堪，今（30日）開盤小漲逾1%，尾盤卻難敵賣壓，小幅收黑。

然台股成交量能收縮，今日雖在電金的領軍下，加權指數大漲186點，但成交值卻急凍僅2749億，打破8月17日2997億的低量，達3月中以來的新低，由於航運族群一直是當沖客的熱門標的，多度當沖比逾5成以上，如今資金大幅收斂，外加當沖新制上路，航運族群能否揚帆再起仍是未知數。

1名網友PTT股板發文表示，起初他認為航運在6月打完疫苗，歐美港口和工廠復工，航運就會一路崩到底，未料竟然止住跌勢，8月還有向上的感覺，代表儘管打完疫苗，貨運量還是塞港，工廠還是不能復工，高峰還沒到。

再者就是航運體質改變，在以往看航運都是又要借多少錢買新船，影響EPS多少，然而這次能直接砸重金買船，所以幾十塊的航運應該不會再看到了。

不過在貼文一出後，底下不少網友認為股價可能回不去前高，「可能未來不太會面臨動不動賠錢的窘境，但也就這樣」、「就當漲不上去，可以領股利幾年的股票」、「除非再來一次長賜號事件，不然股價差不多就這樣了」。

另外，有內行網友提到，如今台股成交量萎縮，量能跟以前差不多才有可能，過去都是當沖沖起來，現在處置規則把航運打進地獄，又多了12天處置條例，更沒有人想當沖了，「現在縮到沒量了，那麼高根本不會有人會去接，現在這樣已經很好了」。

當沖警示新制上周五（27日）正式上路，證交所日前公告觸及當沖警示新制首波名單，有12檔上市股列入注意股票，包含茂矽、新興、陽明、中航、萬海、晶豪科、通嘉、康普、新唐、四維航、明基材、建新國際等，其中航運股就佔了一半，意味著當沖客對航運股的熱忱並未因當沖新制上路而削減。