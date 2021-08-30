打得強不如打得巧！第2屆「Red Bull Batting Mania 打擊狂人」與全台11間大魯閣打擊練習場合作，號召全台熱血打者於即日起至9月12日一起上場揮棒，就連「森林王子」張泰山都說，要贏得「打擊狂人」稱號真的不容易，但享受揮棒打擊的樂趣，快樂比輸贏更重要！

「要當『打擊狂人』也太難！」張泰山30日首次體驗「Red Bull Batting Mania打擊狂人」活動，便直呼比賽難度就連專業打者都未必打得好。「這不是打得高、打得遠就能得分的比賽，重點是控制好揮棒的力道，並且要準確落在得分區才算成功！說不定我兒子還打得比我好哈哈哈。」

張泰山在大魯閣小試身手。（李弘斌攝）

如何掌握打擊訣竅？張泰山表示只要在揮棒時穩住下盤、掌握手腕力道並水平揮棒，即可打出不錯的成績。儘管本屆活動難度提升，兩位球星仍鼓勵全台打者得失心不要太重，「打擊場是每個人都能享受的舞台，要好好享受揮棒打擊的樂趣。輸贏不是重點，快樂最重要！」

上屆表現不凡的樂天桃猿投手黃子鵬則說，「今年挑戰跟去年比起來真的難很多！因此在比賽的時候，專注力也更加重要，心裡要不斷去想著怎麼讓球到該去的地方。」

樂天投手黃子鵬揮起棒來也頗有心得。（李弘斌攝）

「Red Bull Batting Mania 打擊狂人」即日起至9月12日，廣邀所有野球打擊狂熱份子，只要年滿16歲以上、不分男女均可於全台11間大魯閣棒壘球打擊場報名參加，單次報名可進行5次打擊，迎戰90公里球速，鎖定目標揮棒打擊以證明自己的強打實力。

各場地將取前5名晉級9/25位於高雄駁二的複賽，最終取16人前進決賽，將於11/6在台北松菸廣場全場觀眾注目下，爭奪成為今夏最狂「打擊狂人」的稱號，並將獲得中華職棒冠軍賽之旅（含1+1位交通及入場門票）。

第2屆「打擊狂人」相較去年活動難度提升，打擊範圍大幅縮小，將以區域落點ABC（A10分、B50分和C30分）來累計積分，邀請全台打者共同享受打擊的挑戰與樂趣。