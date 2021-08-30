莊姓夫妻被發現陳屍在高市前金區的屋內，圖為案發現場。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

檢警為查明莊姓夫妻雙屍命案，30日上午在殯儀館進行相驗，死者2子到場協助認屍。（石秀華攝）

高市前金區昨（29日）深夜11時許傳出莊姓夫妻雙屍命案，一對7旬夫婦被發現，妻子後腦遭榔頭重擊倒臥1樓客廳身亡，丈夫則在4樓頂樓尋短。經驗豐富的法醫高大成一口斷定這是「畏罪輕生」，並表示不排除妻子是遭丈夫「一擊致命」，因為成年男性的力氣真的很大，鐵鎚再加上「槓桿原理」，一擊力量超過60公斤。

死者的兒子因連絡不上父母，曾請阿姨前往查看，阿姨表示有看到屋內電燈亮著，冷氣機也還在運轉，但就是無人回應，兒子覺得狀況有異，立刻驅車南下查看。但兒子沒有父母家鑰匙，請隔壁鄰居借道，欲從四樓頂樓繞道過去，未料卻在頂樓看到75歲父親尋短，立刻報警，經破門後，才發現74歲母親也倒臥在1樓客廳地板上，讓他悲痛欲絕。

檢警調查後，發現妻子是遭榔頭重擊頭部不治，在一樓廚房找到行兇的榔頭，莊男殺死妻子後，再畏罪輕生，由於莊男和妻子分居10多年，今年4月間才從台中搬回高雄和妻子同住，檢警將追查殺人動機。

法醫高大成也一口斷定丈夫是「畏罪輕生」，他向《ETtoday新聞雲》表示，判斷死者是否為「真的」輕生，可以觀察有沒有掙扎痕跡，最重要的是眼球不能有出血點，如果有出血點的話就是他殺。

此外，高大成推論老婆有可能是「不小心」被打死的，因為橡皮鐵鎚再加上「槓桿原理」，男性力道絕對會破60公斤力量，不排除是「一擊斃命」。

不過這對夫妻的詳細死因，究竟是他殺、自殺，還有待檢警進一步調查才能確認。