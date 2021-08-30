首批BNT疫苗將抵台，預約平台開放民眾登記，截至30日傍晚5點，已累計330萬人登記BNT疫苗，但其接種對象順序也引發民眾討論，對於第二類人數從9萬膨脹至27萬，使外界質疑第二類人是「高官特權疫苗」。前民進黨立委郭正亮分析認為，第二類人員其實還細分成7大項人員，他分析指出，第四項「接觸居家隔離者第一線關懷服務人員」是人數不斷暴增的可能原因。

談及第二類疫苗施打人員，郭正亮30日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」指出，事實上目前第二類人員已經發展成7種人員，大家第一時間都會想到維持「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，但這群人怎麼可能發展到27萬人，他直言，第二類中第四項是最可能不斷新增人數的種類。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮引述指揮中心說明，疫苗接種第二類「中央及地方政府防疫人員」含括對象新聞稿指出，第四項人員為「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員(含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員)」。

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郭正亮指出，這個就很有解釋空間了，他指出，反正有接觸居家隔離人員，就可以跟外面社團連結，人數就灌進來了，其他種類的人員，要灌人數真的不容易。郭正亮指出，第二項的「衛生單位第一線防疫人員」這有公務單位編制，又第三項「港埠執行邊境管制之海關檢查」這也有一定的人數、第五項「實際執行救災、救護人員」、第六項「第一線海巡、岸巡人員」、第七項「實施空中救護勤務人員」都有固定編屬，因此只有第四類可以灌人數。

郭正亮強調，指揮中心曾表示，第二類人員為維持整體防疫能量。而指揮中心曾指出，在世界各國及世界衛生組織指引中，皆將防疫人員與醫護人員列在優先施打對象，目的是為了執行疾病防治工作保護民眾，維持社會安定；而我國也將此類人員列為優先施打的對象。