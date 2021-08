論文門最新發展讓他死心!蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人(摘自蘇偉碩臉書)

總統蔡英文上周被踢爆1984年從倫敦大學LSE畢業半年後就填錯博士論文題目,總統府回覆表示蔡填的是論文的第二章名稱。醫師蘇偉碩表示,原本他在感性上對蔡總統論文案總是存著「最後一絲不切實際的期望」,聽到總統府回答,完全破滅。「沒有博士學位不可恥,可恥的是用這種連三歲小孩都不會相信的理由來欺騙國人!」他呼籲蔡英文自行辭職,以謝國人。

台大名譽教授賀德芬上周出庭台北行政訴訟時拿出一份教育部公文,1984年9月蔡英文才從倫敦大學LSE博士畢業半年,在「國立政治大學教師資格審查履歷表」親手填的博士論文題目《Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards》,竟與她目前保存在國圖的論文題目《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》迥然不同。

總統府29日回應表示,蔡的博士論文分為三大部分,申請政大的表單上是第二部分的章節名稱。

蘇偉碩30日在臉書表示,原本對論文門他「理性上非常相信彭文正教授和賀德芬教授的舉證和推論」;但做為一個公民,感性上總是存著最後一絲不切實際的期望。畢竟,不論支不支持蔡英文,滿不滿意她的執政能力,如果總統府證實蔡英文沒有完成博士論文,且當年不是以正式而完整的博士論文取得政大教職,以致後來終於擔任總統,這對台灣這個以選舉民主政治體制自豪的全體公民是極其難堪!

蘇偉碩說,如果蔡當年沒完成博士論文,但回國後憑著專業進入學術界,即使從當講師開始,也不妨害她從政及選總統的資格;前總統陳水扁出身三級貧戶,只有大學畢業,一樣成為第一位打破國民黨長期執政的反對黨總統。

蘇偉碩說,可是當看到總統府發言人證實賀德芬舉出的公文是真的,當年填報的也確實只是博士論文的Part Two,他的最後一絲不切實際期待破滅了!三歲小孩也知道,把一本裝訂成冊的博士學位論文拆開,把有三個部分的論文去頭去尾,只用第二部分的章節名稱填報為博士論文題目,怎麼可能申請國立大學教職?

蘇偉碩說,這如果不是鬼故事,也應該至少要有前桃園市議員王浩宇、律師林智群和民進黨前立委林靜儀出來說明「這在當時萬惡的國民黨執政時期,是一件稀鬆平常的事」。可是連他們三人都沒有第一時間出來捍衛蔡英文的清白。

因此蘇偉碩呼籲蔡英文自行辭職,以謝國人:「沒有博士學位並不可恥!可恥的是,用這種連三歲小孩都不會相信的理由來欺騙國人!」