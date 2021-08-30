論文門最新發展讓他死心！蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人(摘自蘇偉碩臉書)

總統蔡英文上周被踢爆1984年從倫敦大學LSE畢業半年後就填錯博士論文題目，總統府回覆表示蔡填的是論文的第二章名稱。醫師蘇偉碩表示，原本他在感性上對蔡總統論文案總是存著「最後一絲不切實際的期望」，聽到總統府回答，完全破滅。「沒有博士學位不可恥，可恥的是用這種連三歲小孩都不會相信的理由來欺騙國人！」他呼籲蔡英文自行辭職，以謝國人。

台大名譽教授賀德芬上周出庭台北行政訴訟時拿出一份教育部公文，1984年9月蔡英文才從倫敦大學LSE博士畢業半年，在「國立政治大學教師資格審查履歷表」親手填的博士論文題目《Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards》，竟與她目前保存在國圖的論文題目《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》迥然不同。

總統府29日回應表示，蔡的博士論文分為三大部分，申請政大的表單上是第二部分的章節名稱。

蘇偉碩30日在臉書表示，原本對論文門他「理性上非常相信彭文正教授和賀德芬教授的舉證和推論」；但做為一個公民，感性上總是存著最後一絲不切實際的期望。畢竟，不論支不支持蔡英文，滿不滿意她的執政能力，如果總統府證實蔡英文沒有完成博士論文，且當年不是以正式而完整的博士論文取得政大教職，以致後來終於擔任總統，這對台灣這個以選舉民主政治體制自豪的全體公民是極其難堪！

蘇偉碩說，如果蔡當年沒完成博士論文，但回國後憑著專業進入學術界，即使從當講師開始，也不妨害她從政及選總統的資格；前總統陳水扁出身三級貧戶，只有大學畢業，一樣成為第一位打破國民黨長期執政的反對黨總統。

蘇偉碩說，可是當看到總統府發言人證實賀德芬舉出的公文是真的，當年填報的也確實只是博士論文的Part Two，他的最後一絲不切實際期待破滅了！三歲小孩也知道，把一本裝訂成冊的博士學位論文拆開，把有三個部分的論文去頭去尾，只用第二部分的章節名稱填報為博士論文題目，怎麼可能申請國立大學教職？

蘇偉碩說，這如果不是鬼故事，也應該至少要有前桃園市議員王浩宇、律師林智群和民進黨前立委林靜儀出來說明「這在當時萬惡的國民黨執政時期，是一件稀鬆平常的事」。可是連他們三人都沒有第一時間出來捍衛蔡英文的清白。

因此蘇偉碩呼籲蔡英文自行辭職，以謝國人：「沒有博士學位並不可恥！可恥的是，用這種連三歲小孩都不會相信的理由來欺騙國人！」