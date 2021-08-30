日本歌姬LiSA（織部里沙）為超人氣動畫《鬼滅之刃》演唱片頭曲〈紅蓮華〉爆紅， 2020年她和人氣聲優鈴木達央閃婚，一度在推特登上熱搜，上月底卻傳出婚變，爆出鈴木達央偷吃消息，沉寂一個月後，鈴木達央終於以手寫信謝罪，然而網友仍是不買單，「跟LiSA謝罪吧」、「太遲了」。

鈴木達央今透過公司「I’m Enterprise」道歉，「我體悟到自己的每個行為都會讓周圍產生很大的影響，日後會謹慎以對、不遺餘力，以真誠的態度行動」，表示對自己的行為感到懊悔，而公司也護航，鈴木達央已經對此事深切反省，但需要多點時間去恢復信譽，公司也會防止類似情況再發生。

事實上，鈴木達央上月被《週刊文春》爆料，他不但酗酒又品行差，讓LiSA的朋友很困擾，結婚一年半時，他認識在東京工作室負責錄音的A女，「A女喜歡動畫與聲優，也是鈴木達央的粉絲，她認識鈴木達央時真的很開心，從今年春天開始，A女跟鈴木達央關係變熟」。

鈴木達央帶女粉絲開房間。(圖/翻攝《週刊文春》)

A女還向身邊友人炫耀鈴木達央要替她慶生，2人更曾開房間一起待了90分鐘，鈴木達央甚至還會趁LiSA不在家，直接把小三帶到家裡來，LiSA在醜聞爆發後一度暫停所有活動，所幸很快回到螢光幕前，而鈴木達央的事業更是全面停擺，還傳出試圖鬧輕生。