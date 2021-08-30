受到大陸與海外民眾高度關注的第2艘大陸國產航母003型，近日又有建造新進度照片曝光，新進度顯示與2個月前外表變化不太大，早板開口處的施工尚未完成，可能大型機件仍在安裝當中。對比在甲板上工作人員體型，整艘航母顯得非常巨大，但媒體與網民仍關注003的「尺寸」跟外國航母比起來如何。有媒體分析稱，若論甲板長寬或是面積，003可能比所有正在服役的各國航母更大。

據《多維新聞》報導，中國海軍持續建造廣受矚目的003型航母，網路上也持續傳出003型航母施工進度的照片。一組在8月29日曝光的照片顯示，甲板開口處的施工尚未完成。整體來看，003型航母的進展與兩個月前的外在變化並不大，相信是在進行內部裝置的安裝，因此靠近艦島的兩個大的開口仍有非常多的通風管道。但這些照片的清晰度較此前非常高，能夠看到諸多細節。

由於仍採用常規動力系統，003型航母的艦島因設計有排煙口而顯得艦島體積很大，但相比巨大的甲板，以及遼寧艦、山東艦的艦島，這艘在建的航母的艦島就特別顯得緊湊。（圖／推特@@louischeung_hk)

報導說，其中一張航母尾部甲板的照片中，外界可對比一名工人的體型與甲板的面積，會顯得後者非常巨大。大陸軍事媒體認為，003型航母的甲板面積可能是所有常規航母中最大的，甚至可能會超過美軍的尼米茲級和福特級核動力航母。而甲板面積越大，就能夠搭載更多的艦載機以及能夠快速有效進行甲板起降作業。

大陸003型航母(右)與美軍福特級(中)航母及尼米茲級(左)航母尺寸比較示意圖。（圖／推特@louischeung_hk）

此外，003航母艦艏的3部電磁彈射器凹槽也非常清晰，除中間的凹槽似有安裝裝置的動作外，其餘2部暫未見任何動靜。由於是首次建造帶彈射器的航母，中國的工程師們和工人們的舉動都是小心翼翼的。

報導指出，由於仍採用常規動力系統，003型航母的艦島因設計有排煙口而顯得艦島體積非常大，但相比巨大的甲板，以及遼寧艦、山東艦的艦島，這艘在建的航母的艦島就特別顯得緊湊。

003航母艦艏的3部電磁彈射器凹槽也非常清晰，除中間的凹槽似有安裝裝置的動作外，其餘2部暫未見任何動靜。（圖／微博@談笑看世間)

003型航母的進展與兩個月前的外在變化並不大，相信是在進行內部裝置的安裝，因此靠近艦島的兩個大的開口仍有非常多的通風管道。（圖／微博@談笑看世間)

針對實力不斷擴充的中國海軍，美國國會在8月初發佈的報告就提到003型航母，有媒體認為航母的排水量可能在8萬噸與8.5萬噸之間，但商業衛星影象表明，美國低估了它的噸位，這艘航母可能更接近美軍現有尼米茲級航母的排水量，也就是10萬噸左右。

陸003航母與英國女王號(左上)、法國戴高樂號(右上)、俄羅斯庫茲涅佐夫號(左下)、印度維克蘭特號(右下)尺寸比較圖。（圖／推特@louischeung_hk)

至於很多網民關注的「尺寸」問題，按目前所獲得尚未被官方證實的數據比較，003航母全長335米、全寬95-100米，比起美國尼米茲級核動力航母全長332.8米、全寬76.8米確實是更長一點，寬度則大了不少。至於與福特級全長337米、全寬78米比較，003長度略短、寬度仍勝出，尺寸上不相上下。

而003的巨型甲板若加上更大的艦島，擺在水面上確實會是現今全球最壯觀的航空母艦。等到它全部完成並開始服役後，必然會吸引更多的粉絲與外國軍事專家的注意，大陸內部要求再多建航母的聲浪想必也會一波高過一波。有大陸網民調侃說，已經迫不及待地要向全世界表態「中國比較大，你們忍一下」。