看見小小店家包了6家外送，女外送員直呼超強。（圖／臉書社團「外送員的奇聞怪事」。）

受疫情影響，餐點外送服務更受歡迎，不過有些秘密不一定大家都知道。一名女外送員在臉書社團分享，發現同一個店家掛了6個店名供餐，讓她直呼「超強」，但也引發網友不滿，認為這種經營模式有欺騙消費者之虞。

一位女外送員日前在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，表示自己在接單時，發現前往取餐的實體店家，在平台上就有6家店名可外送，讓她直呼「一家店承包了六家店的飯呢！超強」。

貼文引發網友討論，不少人紛紛回覆「不錯有標示出來，不像某些用其他名字開的，讓外送員一職找不到」、「小兒科，你沒看過平板十機台的店呢」、「只要出餐快・外送員開心出發、領餐客人自然也會連帶開心。幾十個平台也沒關係的～」。

有網友認為，多台店家的餐飲品質可能有待檢驗，「通常多開店都很鳥，餐也難吃」，討論串中也能看見不少店家採取相同模式經營，「台北有一家店包10家外送的中央廚房」、「高雄五甲也有啊，同間店兩大平台將近20台」、「豐原陽春麵表示」。

雖然多台銷售模式能增加營收，不過點餐客人可能根本不知情，有人留言抱怨「同一家店同一個老闆卻可以申請很多帳號，覺得很不公平有欺騙消費者之疑慮」，外送妹則回覆說「會在平台訂餐的，大多都不會自己出門買，所以這個就是我們外送員的秘密了」。

另有外送員笑回「要讓客人有新鮮感，這樣公佈下去，客人就知道點的都同一家了」、「客人表示：我每天都吃不同家的便當。殊不知都是同一家」。