一名擔任快遞員的楊姓男子，先是謊稱有管道買到低價SOGO禮券，詐騙3500多萬元遭判刑；之後又假扮律師，專打離婚官司，又騙了24名人共6232萬元，再被判刑。對於快遞員扮假律師，離婚案律師費可以拿到6千多萬元，律師李怡貞崩潰驚呼：「我不要活了啊我」。

據自由時報報導，這名楊姓男子原本在一家航空快遞公司送貨，2014年間謊稱有管道買到低價SOGO禮券，詐得3500多萬元，被高等法院判刑2年、緩刑5年。豈料他2017年更「升級」假冒執業律師，可協助處理離婚訴訟案件，從24名被害人身上詐取6232萬，再被新竹地院判判1年8月。

對此，也經常接離婚訴訟案件的律師李怡貞，在個人臉書《女人大律師李怡貞》發文：「不是啊…離婚案件，24個當事人，律師費可以拿到六千多萬…而且是快遞員扮的假律師，我不要活了啊我」。更表示：「相關單位可不可遠端請他教學律師接案開價技巧的課程…真心跪求做點事吧，讓律師們可以賺錢的事」。

眾多網友也哈哈大笑回應：「那妳反向操作，送快遞啊～女人大快遞李怡貞」、「假的賺翻 真的窮死」、「所以說，【不ㄧ定要會做事，但ㄧ定要會說話】」、「突然發現，膽大心細就可以成就很多事了⋯⋯」、「這假道長真的是道高一尺，魔高一丈」、「難怪台灣是詐騙王國」。