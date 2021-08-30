中央流行疫情指揮中心昨日公布台北新增2例本土案例，其中美國返台女子案16087，在出境前曾跑遍6縣市，足跡眾多，光北市涉及足跡場域就包含深夜裡的法國手工甜點、麵屋一燈、三創生活園區、光華商場等，北市分別匡列居家隔離10人及自主健康監測119人，截至目前為止，居家隔離10人已全數完成採檢，8人陰性，2人等待報告。

北市衛生局指出，案16087自主健康監測共119人，會陸續增列，29日已完成PCR採檢28人，結果皆陰性；30日則安排PCR採檢65人，餘26人待安排採檢；另外，今日再擴大採檢88人，其中39人為陰性，49人正在等報告。

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