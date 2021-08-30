美國半導體巨頭英特爾宣布啟動IDM 2.0戰略政策，打算加強晶圓代工業務部門，市場關注這是否意味要跟全球晶圓代工龍頭台積電、南韓科技大廠三星電子，日前英特爾架構日就宣布，全新資料中心GPU架構「Ponte Vecchio」將與台積電合作代工生產。英特爾旗下企業規劃事業部副總裁 Stuart Pann日前發表文章說明，為何會與台積電合作，而非完全採用英特爾的晶圓代工產能。

Stuart Pann文章指出，對於英特爾來說，顯卡不是個新領域，但英特爾打算重新建立可擴張的微架構，以打算廣泛支持繪圖運算應用。「Intel Arc」基於Xe HPG微架構(代號為Alchemist)打造的全新消費級高效能顯卡，用以台積電6奈米製程生產。

至於超級電腦所搭載的「Ponte Vecchio」，運算晶片 (Compute Tiles) 採用台積電 N5 製程，基底晶片 (Base Tile) 採用英特爾 7 奈米製程，連結晶片 (Xe Link Tile) 採用台積電 N7 製程。

Stuart Pann為英特爾最新成立的企業規劃事業部門負責人，主要是管理英特爾與外部晶圓代工合作夥伴的關係。Stuart Pann表示，英特爾一直是台積電的頂級客戶，目前20%產品都交給晶圓代工合作夥伴生產，過去英特爾與這些代工廠合作生產，包括Wi-Fi 模組、晶片組與網路控制器等產品，這些產品也是用主流結點製程生產，補充英特爾不足。

至於獨立顯卡市場，目前主要大廠包括NVIDIA、AMD，這兩家公司推出應用在資料中心的產品，皆委由台積電先進製程，近日報導就指出，NVIDIA「A100」、AMD「Milan」的超級電腦處理器「Polaris」，雖可以執行一些exaflop（每秒1百億億次浮點計算），大多數任務作業仍以較慢速度運算，雖然不會取代英特爾「Aurora」，但隨著英特爾「Ponte Vecchio」與「Sapphire Rapids」供應不及，將先採用NVIDIA、AMD產品。

也因如此，英特爾除了更新原先的結點製程命名，讓客戶更了解英特爾技術的優勢，同時與台積電加強合作，在與NVIDIA、AMD都採用同一晶圓代工來源的狀況下，接著就是架構設計的比較來搶奪市占率。