佘詩曼在古裝劇《燕雲台》飾演唐嫣的大姊「蕭胡輦」一角，為了不讓父親憂心，身兼母職照顧兩位妹妹，以家人為重擺第一順位，和她自己本人很相像，「但不同點是我沒有角色那麼偉大，為了救妹妹（盧杉）犧牲自己，把自己嫁出去、嫁給一位完全沒有愛情的男人。」佘詩曼形容劇中的「蕭胡輦」，就像拉不拉多犬非常忠誠，一心守護她關愛的人。

《燕雲台》故事描述遼國蕭太后的傳奇故事，佘詩曼、盧杉及唐嫣飾演蕭家三姊妹，三人個性鮮明，佘詩曼曾被問到以動物來形容她們的角色個性，佘詩曼認為自己像忠犬，唐嫣飾演的「蕭燕燕」像是一匹駿馬，自由奔放，盧杉飾演的「蕭烏骨里」，對愛人非常忠貞，如畫眉鳥一樣，堅守一夫一妻制。佘詩曼分享拍戲時，看到劇本描述手足情深的情節，她說：「那真的是真愛，不是指我愛太平王，是指愛妹妹。」因為故事裡二妹烏骨里闖禍，她犧牲自己，被迫嫁給沒有愛情為基礎的太平王，「但也因禍得福，被得寵、被疼愛。」

佘詩曼在《燕雲台》為救妹被迫給譚凱，因禍得福備受寵愛、疼惜。（八大提供）

佘詩曼在《燕雲台》為救妹被迫給譚凱，因禍得福備受寵愛、疼惜。（八大提供）

《燕雲台》因太平王譚凱對蕭胡輦一見鍾情，借奶茶之名一步步接近女方，隨後展開熱烈追求，為此播出時被粉絲封為「奶茶CP」；佘詩曼笑稱，為了救妹迫嫁，卻意外因禍得得福，「從一開始追求到娶回家又疼又寵，那麼好的老公哪裡找，給滿分啊！」

佘詩曼分享片場譚凱令她哭笑不得的趣事，她說，當時拍攝的氣溫正值酷暑，譚凱怕熱又容易流汗，現場他隨時拿著兩個小風扇吹，有一天很得意秀出朋友送的大風扇，強調馬力大風力強，借給佘詩曼吹，結果開了風扇後，她大笑表示，比她的小風扇還不涼，忍不住虧「老公」說朋友是故意整人的吧。《燕雲台》每週一至五晚間11點在八大戲劇台播出。