初步了解現場堆放的機器有起火冒煙，燃燒面積約15平方公尺，所幸屋內的人員都已逃出，詳細的起火原因仍有待調查釐清。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

彰化員林大同夜市旁一棟四樓透天厝今晚發生大火，火勢一發不可收拾，由於附近緊鄰住宅，濃煙不斷從陽台竄出，熊熊火花令人怵目驚心，目前警消正在全力搶救中。

警消表示，獲報後隨即抵達現場，由於四樓倉庫堆放許多航空模型材料，初步了解現場堆放的機器有起火冒煙，燃燒面積約15平方公尺，所幸屋內的人員都已逃出，詳細的起火原因仍有待調查釐清。