彰化員林住宅突竄大火 屋主航空模型全毀驚險逃生 00:012021/08/31 中時 吳建輝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化員林大同夜市旁一棟四樓透天厝今晚發生大火，火勢一發不可收拾。（翻攝／吳建輝彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 初步了解現場堆放的機器有起火冒煙，燃燒面積約15平方公尺，所幸屋內的人員都已逃出，詳細的起火原因仍有待調查釐清。（翻攝／吳建輝彰化傳真） 彰化員林大同夜市旁一棟四樓透天厝今晚發生大火，火勢一發不可收拾，由於附近緊鄰住宅，濃煙不斷從陽台竄出，熊熊火花令人怵目驚心，目前警消正在全力搶救中。 警消表示，獲報後隨即抵達現場，由於四樓倉庫堆放許多航空模型材料，初步了解現場堆放的機器有起火冒煙，燃燒面積約15平方公尺，所幸屋內的人員都已逃出，詳細的起火原因仍有待調查釐清。 彰化北斗鎮公所 每人發紓困金500元 彰化乙未保台126年 客委會紀念追思 #彰化員林 #四樓 #警消 #現場 #堆放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老闆返火場救機具碳化慘死 04:102021/08/28 社會新聞 乙末保台126周年 客委會彰化紀念追思 17:112021/08/28 生活 安平漁港海釣驚見浮屍卡消波塊 海巡與警消攜手安置 20:332021/08/29 社會 公共自行車MOOVO 鹿港30日首上路 04:102021/08/27 地方新聞 彰化市起飛 台化廠先闢街角公園 04:102021/08/27 地方新聞 阿嬤廚房炒菜突瓦斯氣爆 警消曝真相真的「嚇鼠人」 11:222021/08/29 社會 彰化當季水果製成霜淇淋 員林公園旁販售幸福小確幸 16:472021/08/26 寶島 彰化深夜大火燒光千坪廠房 負責人救出家人後不幸命喪火海 14:272021/08/27 社會 彰化原住民日好嗨 王惠美熱舞同歡 04:102021/08/30 地方新聞 不良反應 基隆夫妻3度就醫 彰化男大生癱軟 04:102021/08/27 焦點要聞 彰化原住民日嗨翻天 縣長換上傳統服裝勁歌熱舞 12:372021/08/29 寶島 社會熱門新聞 遭通緝退役中將林勤經溢領203萬 執行署今執行入國庫 - 社會 懷疑分居妻子有小王 夫架監視器監控反遭判刑 - 社會 土豪過世4千萬房產全給長子 次子靠這理由打贏官司 - 社會 快遞男扮假律師打離婚官司詐6000多萬 李怡貞崩潰：不要活了 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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