疫情引爆全球晶片荒，各國紛紛意識到晶片短缺的嚴重性，投入鉅資望提振當地半導體產業，甚至上升到國安戰略物資，而這場持續1年有餘的供應鏈危機中，企業除了減產或停產以外，也開始改變生產的模式，以緩解短缺帶來的影響。

《商業內幕》報導，全球晶片短缺仍然是市場的一大難題，由於遠端商機的推升之下，電子消費產品需求攀升，帶動晶片的大量需求同步激增，使晶片製造的成本飆升，然而如今晶片短缺延燒一年多，迄今仍不見任何解方。

因此，許多企業逐漸改變原先的生產模式，如重新設計產品以減少晶片需求等，以緩解短缺所帶來的衝擊，電子產業分析機構Supplyframe行銷長巴內特（Richard Barnett）表示，這些策略並無法完全規避短缺帶來的影響，受衝擊的企業在應對晶片短缺上明顯受限，短期的策略的購買量有限，長期投資又需要數月或數年之久才發酵，「短缺問題或將持續到2023年，且是一波又一波的持續著」。

該機構指出，晶片短缺主要是三個因素：需求、週期性和優先考量。在疫情的帶動下，電子消費產品需求推升晶片的大量需求；產品的週期性如蘋果等推出新機種，也在其中起了不小的作用；最後，在晶片供應緊繃的情形下，台積電、英特爾等半導體製造商優先考慮利潤較高的客戶。

因此美國政府意識到晶片短缺對國家經濟成長的重要性，拜登6月報告中，提到4大和美國經濟至關重要的關鍵行業，其中即包括半導體業；卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）經營管理與策略教授Soo-Haeng Cho表示，私營企業有降低成本的動力，但卻沒有為斷供投入資金做準備，因此政府期望激勵它們增加投資，且提供相關補貼措施以提振整體供應鏈。