新生代女星鮪魚（徐瑋吟）個性活潑、外型甜美，從《國光幫幫忙》擔任助理而成名的她，後與小鐘搭檔主持《愛玩客》也受到觀眾喜愛，不時會在社群網站分享生活和粉絲互動，日前Po照因衣服太短掉出南半球，暗藏火辣亮點。

鮪魚日前在臉書曬出美照，問粉絲：「週末要幹嘛」，而照片裡，藍天白雲為背景，鮪魚穿著牛仔套裝，短版外套裡搭配白色小可愛，中空露出一截小蠻腰，小露性感又帶點率性。

鮪魚衣服太短露出南半球。（圖／翻攝自鮪魚臉書）

吸睛的是，鮪魚內裡的那件背心似乎太短，令她微微露出南半球，若隱若現更是撩人，大批男粉也沒放過這小細節，紛紛暴動留言「我去了一趟南半球哈」、「我好像看到了」、「南極圈露出來了」、「南半球好熱」、「簍空的地方太強大啦」。

鮪魚近年人氣高，去年曾被直擊和一名「保時捷男」當街擁抱，關係似乎相當親密，今年4月再被直擊與友人聚餐時，保時捷男也在場，期間兩人獨處時，保時捷男還將手伸進徐瑋吟的衣服裡撫摸她的背，而聚會結束後，鮪魚還和2名男方長輩一同離去，看來雙方已進展到見長輩階段，感情相當穩定。