行政院長蘇貞昌今（30）日主持「行政院國家永續發展委員會第33次委員會議」，除就我國永續發展核心目標與相關具體指標達成進度進行檢討外，院長也表示，請環保署積極辦理修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，將「2050淨零排放」納入，共同建構一個永續的綠色家園。

蘇貞昌在聽取環保署「加強因應氣候變遷」報告後強調，極端氣候是全球共同面臨的挑戰，例如我國遭受百年大旱，今（110）年5月仍為旱情所苦，幸賴前瞻基礎建設等，才得以因應；但之後的7、8月卻暴雨成災，極端氣候如此嚴重，讓我們受到非常大的衝擊。院長說，放眼世界各國，如鄰國日本，甚至歐洲，所受衝擊不亞於我們，此為全球要一起面對的問題，臺灣是全球的一份子，作為地球上的公民，也不能落人後。

蘇貞昌表示，全球目前已有130個國家宣布推動「淨零碳排」，歐盟、日本等11個國家已經入法，尚在立法中的國家有4個，其中包括韓國，中國也宣布2060年要達到碳中和，而我國過去所訂的目標，已不足以跟上世界的腳步。因此在今年4月22日「世界地球日」，蔡英文總統明確宣示「2050年淨零轉型」是全世界的目標，也是臺灣的國家目標。他更在同一天的行政院會做出裁示，我國的「溫室氣體減量及管理法」必須以2050淨零碳排為努力目標。

蘇貞昌指出，歐盟預計在2026年起徵收「碳關稅」，對於相關的碳邊境調整機制等，許多國家也已準備實施相關對應措施，歐盟等已宣示目標並訂定期限，甚至規定原產國如有實施碳定價，即可減少支付；臺灣作為一個出口國，若未訂定，等於不在國內繳，卻到外國去繳，因此我國已經到了需要加緊腳步的階段。院長強調，臺灣只要舉國同心，就能達成目標。

蘇貞昌責請環保署積極辦理「溫室氣體減量及管理法」修法作業，將「2050年淨零排放」納入，妥善跟各界溝通、研商，以完善法規，落實永續發展。也請環保署、經濟部就有關碳定價制度與各界溝通，對於實施細節、配套方案等進一步深入凝聚共識；針對推動碳費、專款改善氣候變遷等議題，也請積極溝通、謹慎評估，並做出減碳分配的整體規劃，以利後續推動，從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。