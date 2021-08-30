美國對海外用兵時，一直相當仰賴航空母艦打擊群的快速戰力，有時會派出多支航艦前往戰場，那麼外出任務的戰鬥機，會不會出現返航時「回錯家」，降落錯誤的航空母艦糗事呢？這真的發生過，而且會得到相當「獨特」的歡迎儀式。

航空極客網Tthe Aviation Geek Club)舉了1個例子。1970年代正值越南戰爭的高峰，美國海軍執行代號為「洋基站」(Yankee Station)的航艦打擊任務，時程長達10年，在此期間，1架來自小鷹號航空母艦(USS KITTY HAWK CV-63)的 A-7海盜2式攻擊機(Corsairs II)，在返航時找錯了目標，誤將漢考克號(USS Hancock CVA-19)當成了自己的家，其實他實在不該犯這種錯，因為漢考克號屬於艾塞克斯級，它問世於2戰時期，比起小鷹號小得多，看錯實在不應該。

曾在漢考克號服役的美國海軍艦隊參謀長、陸戰航空兵聯隊長、美國空軍聯隊指揮官道格‧康納爾上將(Doug Connell)回憶，那架A-7就直直著朝漢考克號飛過來，指揮中心對他呼叫都沒有應答，因此漢考克號的空勤指揮官以為可能是A-7已在戰鬥中受損，既然如此，那麼就對這架「疑似受損」的 A-7發出可以降落的燈號(靠的是俗稱「肉丸」的航艦的光學著陸燈號系統)，而這架A-7在沒有航艦引導人員的語音協助下， 安全的降落在漢考克號甲板上，沒有發生任何事故，這其實也相當然不容易。不過，隨後的「樂趣」就開始了。

原本漢考克號以為 A-7在戰鬥中受損，因此救援班、醫療班都在待命，結果降落後才發現，這位塗糊飛行員真的就是找錯地方了，面對這位「稀客」，漢考克號的艦長親自接待與問題，然而他的A-7座機則面臨獨特的「塗裝」款待(其實就是滿飛機亂塗亂畫)，不過仍為A-7加滿油讓他飛回小鷹號，這位飛行員回家之後，將面臨中隊指揮官、聯隊指揮官、艦長等人的「嚴格關切」。

康納爾上將說，「聽說他返回小鷹號後，所有人都勸他快點退役，他後來改行當一名房仲業務員。」

用塗鴉來「款待」糊塗飛行員的傳統已不可考，應該是在韓戰時期出現的。有時跨國海軍聯合演訓時，英國戰機降落到美國航艦上，也會遇到類似的小玩笑。

韓戰時期，1架降錯母艦的F4U海盜戰機。(圖/美國海軍)

1952年，原屬於珊瑚海號(USS Coral Sea,CVB-43)，第62戰鬥機中隊(VF-62)的麥道F2H-2「報喪女妖」( Banshee)戰機，錯降在胡蜂號(USS Wasp CV-18,)的下場。(圖/美國海軍)

越戰時期，1架屬於星座號(USS Constellation,CV-64)的F-4B幽靈戰機，降落到好人理查號(USS Bon Homme Richard,CVA-31)的後果。(圖/美國海軍)