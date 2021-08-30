對於接受印有「復必泰」字樣的BNT疫苗，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前以「訂購西裝」比喻，並強調冬天沒衣服，有件現成棉襖當然要穿。台北市議員王世堅直言，希望陳時中不要再回答一些不當的比喻，因為蛋糕和西裝做壞了不會有太大的影響，但疫苗打錯或沒打造成的後果會很嚴重。

王世堅30日在政論節目《這！不是新聞》中表示，新加坡5月買了這一批印有「復必泰」的BNT疫苗，且新加坡用了之後，在防疫排行榜中的表現也十分亮眼，而新加坡用了這批疫苗之後，也沒有妨礙他們的獨立性，新加坡依然世界上自由率、獨立性最高的國家。

同時，王世堅認為，陳時中部長不要再回答那些不當的比喻，一下比喻蛋糕，一下比喻西裝，蛋糕或西裝做壞，不會穿死人，不會吃死人，但是疫苗打錯了，或疫苗沒打，會導致很嚴重的傷亡。王世堅還指出，明年採購疫苗應該是要由國家編列預算來採購，要多多採購，多多益善。

此外，針對陳時中的「西裝說」，國民黨立委蔣萬安日前也痛批這種說法十分荒謬，並指當人民受疫情所苦，渴望疫苗時，政府不只沒看見，還用意識形態凌駕專業，不知民間疾苦、不食人間煙火，更砲轟陳時中是「現代版晉惠帝」，而陳時中則回應，「若大家覺得這樣的形容不好的話，那我覺得很抱歉，大家就把它忘了吧」。