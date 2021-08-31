國民黨立委蔣萬安7月下旬宣布迎來第二胎，近期有許多黨內立委、議員、媒體人等收到彌月餅乾禮盒。資深媒體人黃暐瀚30日表示，隔了十年，恭喜蔣萬安委員再度得子。他並向蔣萬安喊話「再拼一個，有女萬事足」。蔣萬安則親自留言回應「一定尊重太太的意願，順其自然」。貼文PO出後，吸引上萬人按讚，數百人留言。

有「最美主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇28日在臉書貼文表示，自己也是孕婦，收到蔣萬安的彌月禮盒非常開心，她提到蔣萬安在卡片中寫道「十年的等待，得宇終於到來」，這句好令人感動。李明璇也透露，自己肚中的寶寶是一位小公主，明年2月換自己要挑彌月禮了。

黃暐瀚30日也透過臉書發文表示，他先恭喜蔣萬安隔了十年，再度得子。他並表示，「長子得立、次子得宇，再拼一個，有女萬事足」。蔣萬安則親自留言回應，「謝謝暐瀚哥的祝福！喜悅一定要跟好朋友分享。雖然暐瀚哥把我的希望講出來，但一定尊重太太的意願，順其自然」。

網友則留言表示，「台灣很缺小孩，再多生兩個都沒問題」、「再接再厲！增添女兒加油」、「萬安委員加油！三寶爸」。