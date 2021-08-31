星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、雙魚座、金牛座的人交朋友通常帶著目的，尤其是認識異性朋友時，往往是以談戀愛為前提在交友，他們認為男女之間很難有純友誼，如果相處過程心動了，隨時都可以轉變為愛情。

▍1.獅子座

獅子座性格熱情又開朗，口才很好，本身桃花運就很旺，他們身邊有很多異性朋友，號稱維持純友誼關係，其實根本就是備胎。獅子座本身分不清朋友和曖昧對象的區別，只要聊著聊著心動了，就會把朋友變成伴侶，對他們來說，男女之間很難有純友誼，身邊異性朋友隨時都可以升格當戀人。

▍2.雙魚座

雙魚座喜歡被照顧的感覺，常常表現出楚楚可憐的樣子，他們常常藉由交朋友的名義，來認識條件不錯的對象，然後再和對方撒嬌，表現出黏人的樣子，要對方把注意力放在自己身上，有機會就會把這段友誼發展成戀情。雙魚座交友都是帶著目的性的，他認為男女相識就是有發展的可能，不保證是純友誼。

▍3.金牛座

金牛座看起來很穩重，好像很保守的樣子，其實他們內心戲很多，單身的金牛座非常博愛，在他眼中每個異性看起來都不錯，不如全部都先從朋友做起，才有機會慢慢跟對方變熟，他們恨不得把全部有興趣的人都變成「好朋友」，等到深入了解每個人之後，就是他們的收網時刻，他們會從最心動的那個下手，把友誼昇華成愛情，在金牛座的世界裡，男女不太可能單純當朋友。