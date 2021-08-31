「慷慨」有時不僅是物質方面的給予，更包含感情上的付出與奉獻，搜狐網命理專欄分享，金牛座、獅子座、天秤座的人天性善良，個性慷慨，他們在感情面前毫無保留，無論是戀人還是朋友，一旦認定對方，就會全心全意付出，永遠都在幫助別人。

▍1.金牛座

金牛座很重感情，無論面對愛人還是朋友，只要認定了一個人，他們就會真心相待，慷慨到毫無保留，若對方有任何需求，金牛座基本上都會有求必應，哪怕犧牲自己也不計較。雖然金牛座看似木訥難接近，跟他們不熟悉的時候，會覺得很沉默寡言，可是一旦熟悉之後，卻會發現他們的直率與熱情，永遠都不用擔心他們會在背後捅你一刀，只要你坦誠相待，金牛座就不會離開，讓人非常感動。

▍2.獅子座

被獅子座愛上的人都很幸福，因為他們會把全部的愛都給另一半。雖然獅子座天生高傲，討厭被別人掌控，但他們的內心非常單純，在感情中從來不會斤斤計較，也捨不得跟另一半吵架。若發生爭吵，他們願意放下面子先低頭，讓在乎的人支配，把愛人寵成全世界最幸福的人，盡力付出所有的溫柔。他們只要真心喜歡上一個人，就會非常慷慨，甚至連物質不在乎，所做的一切努力，都是為了讓另一半過好日子。

▍3.天秤座

天秤座性格善良隨和，很好說話，對大家都很慷慨，但他們永遠學不會拒絕他人，常常會忽略自己的需求，容易吃虧。在與人交流的過程中，他們會時不時關心別人的心情，是否有得到滿足，很在乎別人的想法，卻很少問自己快不快樂。一旦別人有求於他們，他們都會爽快答應，並會全力滿足對方，若沒把答應別人的事情做好，他們還會暗自愧疚，在心裡責怪自己，有時真的傻到令人心疼。