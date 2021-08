第四盤搶七,山普拉斯先搶到領先優勢並將比賽逼到第五盤,隨後申請上廁所暫停。坐在球員席的費德勒則有大把時間思考場上情形,順便把新頭巾摺好綁在頭上。

我坐在中央球場記者席,本來以為山普拉斯已經穩贏了。這位美國名將雖然沒有完全發揮實力,卻仍非常有威脅性,他不但已打出氣勢,也因為有太多挑戰者在溫網和他交手都不堪壓力而崩盤,所以他對自己很有信心。

那時我們都很清楚山普拉斯的能耐,不需要多費心思去揣測,他多年來的表現已證明一切。反倒是費德勒充滿了未知數。

山普拉斯過去在溫布頓打五盤大戰未曾輸過,這點費德勒並不知情,但這或許也是好事。儘管費德勒一直覺得左腳內收肌群很緊繃,他卻感到神清氣爽,而且他的心情平靜──這點很重要。

他在暫停結束之後迅速保發,直到他在四比四發球以前,雙方都沒有讓對方逼出破發點。

山普拉斯的回發球並非特別穩定,他一貫的模式是在對手發球局提升回球水準,只要好球打夠多顆就能輕鬆破發。再加上自己極具破壞力的發球,通常一次破發就能拿下一盤。

第九局乍看是這樣的走向,山普拉斯也真的逼出兩個破發點,比賽勝利近在咫尺。不過他很反常地兩個機會都沒把握住。他在比分三十比四十時從內場打了一顆靈感不佳的反拍穿越球,被費德勒回了一顆截擊致勝。費德勒取得佔先,山普拉斯的跑動正拍回擊掛網,這球雖然不好打,但他在巔峰時期肯定打得出來。

「通常這種時候我都可以逃過一劫,」山普拉斯告訴我,「對我來說,破發點等於賽末點。如果我能成功拿下一個破發點,這場比賽勝利就是我的了,不過並不是每次都這麼順利。」

費德勒保發,局數五比四,後來又再度保發來到六比五,山普拉斯發球。費德勒趁他二發回擊一顆反拍致勝球,迅速取得領先。

山普拉斯在下一分的來回過程中移動有點僵硬,他用正拍截擊處理一顆急墜球用力過猛出界,比數零比三十。追成十五比三十後,他又因為正拍截擊打到網帶而失分。

十五比四十,費德勒的賽末點。山普拉斯一如往常用中指擦去眉間的汗珠,隨後發了一顆外角帶切,球落在外角,然而這顆角度不夠大,終究逃不過對方的手掌心。

費德勒往右踩,朝底線轟出一顆正拍回發球致勝,發完球隨即上網的山普拉斯根本夠不著。費德勒中止了山普拉斯溫網三十一連勝的紀錄,他雙膝跪地,在草地上滾了一圈,接著兩手掩面再趕緊起身到網前握手,眼淚也湧了上來。

「我覺得我真的能打敗他,」費德勒告訴我們,「我一直有這感覺,所以我贏了。」

他這天打起球來簡直像是中央球場的常客。

「我認為打敗山普拉斯那場球改變了一切,」隆格倫說。「大家都知道費德勒是誰了。能在溫布頓中央球場打敗山普拉斯肯定真有本事,他也從此打開了知名度。」

