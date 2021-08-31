這場對決將是他們自二〇一一年的法網以來，首次在大滿貫決賽相遇，也是他們首次以排名較低的第九和第十七種子球員身分相遇。

「我原本以為能打到八強就很棒了。」費德勒說，「第四輪也不錯。」

但現在，他卻有望奪得第十八座大滿貫單打冠軍。納達爾一直以來都是他最難纏的對手，但至少他這次不會看到喬科維奇站在網子另一邊對著獎盃虎視眈眈，這必定令他覺得耳目一新。

費德勒的戰術核心相當簡單：在比賽過程中積極用反拍擊球，不要退到底線後太深的位置。這是一項他已經很熟悉的挑戰。多年來，他在比賽開頭都以類似的意圖對抗納達爾，然後在納達爾令人痛苦的上旋球壓力下節節敗退。不過，在他改用拍頭97平方英吋的球拍之後，現在他有了更適合的武器。

費德勒努力減少反拍切球和堵截回擊球。他需要讓納達爾失去平衡，讓他沒時間準備好打出他那世界級的正拍。

這個策略在兩小時中的大部分時間都很有效，讓費德勒獲得盤數二比一的領先優勢。不過，納達爾振作起來贏回了第四盤，此時費德勒因為內收肌問題再次申請了場外傷停。

不過，納達爾似乎沒怎麼動搖。他在第五盤第一局破了費德勒的發球局，並以局數三比一領先。

對費德勒來說，這個比分看起來可怕又熟悉，但納達爾實際上只是處於領先，並未主導整個局勢。他不得不在這一盤的第一個發球局挽救三個破發點，又在下一個發球局挽救另一個破發點。費德勒仍然能打出威力巨大的反拍致勝球，甚至當納達爾發出近身球時，他也能用反拍回球過網。最重要的是，費德勒的內心正在進行全新的對話。

「我告訴自己要自由自在地打球。」費德勒說，「跟你比賽的是球，而不是對手。在你的腦海中自由發揮吧，在你的擊球中自由發揮吧。勇敢打球。勇者將會獲得獎賞。我不想淪落到只是把球打出去，看著拉法一直對我打出正拍。」

在一陣精采絕倫、搶先一步的擊球中，費德勒沒有再輸掉一局，他在第六局破了納達爾的發球局，把局數扳回三比三，然後在第六局再度破發，他在那一局的第一分用一記刁鑽的反拍切球讓對方大吃一驚，儘管納達爾在這個階段已經很熟悉費德勒的招式了，但他依然反應不過來。

不過，納達爾穩住陣腳，從零比四十急起直追到局末平分，接著來到這場決賽的關鍵點：充滿大膽擊球和全面防守的底線快速來回二十六球，最後費德勒以開放式站姿轟出一記正拍直線致勝球，化解了納達爾的一記棘手卻不夠深的反拍。

這是最高水準的頂尖網球比賽，也說明了納達爾的韌性，他在下一分用發球直接得分，將這一局延續下去。但費德勒已勢不可擋，在蠻牛面臨下一個破發點時，納達爾將自己的經典大角度側旋發球打到費德勒的反拍位置。費德勒通常會用切球把這種發球打回去。不過這一次，他回了一記角度刁鑽的反拍抽球，再度讓納達爾措手不及。

現在局數是五比三（而且換了新球），來到費德勒有機會奪得冠軍的發球局了。儘管他以十五比四十的比分落後，但他用一記愛司球挽救了第一個破發點，又用一記彈向界外的正拍斜線致勝球挽救了第二個破發點。

他沒有把握住第一個冠軍點，但在第二個冠軍點上。他打出很不錯的第一發球，落在T點上，接著是一記中場正拍對角球，納達爾沒有摸到球，但他立即提出挑戰。

慶祝被推遲了，因為兩人都盯著大螢幕，納達爾雙手叉腰等待結果。不過，鷹眼很快就證實這一球的確落在了邊線上。

最終比分是費德勒以六比四、三比六、六比一、三比六、六比三獲勝，他把雙臂高舉過頭頂，視線望向自己的團隊上下蹦跳，接著走到網前跟納達爾擁抱、握手。

羅德．拉沃競技場或許從未在一場網球比賽中如此吵鬧過（它也是搖滾音樂會場館），而當費德勒向觀眾致意並單膝下跪時，他很快流下了眼淚。

這條通往他的第十八個、也是最不可能的大滿貫冠軍之路實在漫長，甚至比他在二〇〇九年法網奪冠還要令人意外，那是在他心目中唯一一次可以與之媲美的勝利。

(本文摘自《費德勒：王者之路》/商周出版)

【內容簡介】

22年職業生涯、20座大滿貫，超過1000場勝利，盤據世界第一寶座310週，2021年，在超過400天的休息之後，年近40的費德勒再度踏上法網紅土、溫布頓草地，以凌厲的每一分攻勢向世界宣告：「費神」的歷史仍在持續！

「這是一段漫長且美妙的旅程，過程真的萬分精彩，我對於任何比賽都保持一樣的態度，我愛場上的每一分鐘。」──費德勒

「看費德勒打球是一種純粹的快樂。他早已是傳奇，也是象徵，代表了這項偉大的運動。」──山普拉斯

本書是費德勒最完整、也最獨特的一本傳記，由美國資深網球作家克里斯多夫・克拉瑞撰述。以16個費德勒生命中的重要地點為主題，猶如一部精采的遊記，帶領讀者一步步親臨費德勒邁向顛峰的漫長道路。

克拉瑞長年為《紐約時報》撰寫體育報導，曾與費德勒進行過20次深入訪談，最早可追溯到2001年費德勒初崛起之時。此外，他也採訪了將近百位費德勒的親友、選手、團隊與生涯對手，立體地呈現出費德勒各時期的不同面向。

「網球不是一個人的網球」，費德勒打球看似輕鬆寫意，但背後充滿不為人知的挫折與努力，更少不了強大的支持團隊。本書除了費德勒本人的分享，更採訪近百位他在各時期最重要的家人、朋友、教練、訓練團隊，當然，還有一直以來較勁的對手！

此外，我們當然更不能錯過「費神降臨」的美好時刻。在書中，我們將重溫費德勒一生中最難忘的那些戰役。這些賽事有些是費迷們同樣難忘的，但也有些比賽，只對費德勒本人獨具意義，他也一一將這些心路歷程分享給了讀者。

在納達爾、喬科維奇兩大天王的激烈競爭，甚至更年輕的後起之秀蒂姆、茲維列夫、西西帕斯等人的急起直追下，今年已屆40歲的費德勒還能在場上馳騁多久？沒有人知道。但「費神」的風采，無疑已是網球迷心中永恆的經典傳奇。

【作者簡介】克里斯多夫‧克拉瑞（Christopher Clarey）

《紐約時報》資深體育記者、知名網球作家、ESPN專欄作者。2018年榮獲國際網球名人堂（International Tennis Hall of Fame）的尤金・史考特獎（Eugene L. Scott Award）、2017年榮獲艾倫・特倫戈夫優秀網球記者獎（Alan Trengove Award for Excellence in Tennis Journalism）。

【譯者簡介】

呂孟哲

台師大翻譯所畢業。翻譯是腦內的大冒險，期許自己當個稱職的旅人，訴說讓人身歷其境的故事。（負責4、9章）

林芷安

台師大英語、師大翻譯所畢業。台南人，自由譯者、多益班講師。跟著父親成為費德勒鐵粉。基測前一天還在回味費爸溫網決賽。喜愛閱讀、寫作、翻譯相關的一切美好事物。譯文賜教： [email protected]（負責5、7、8章）

紀揚今

畢業於台師大翻譯所，現職為企業內部的不自由譯者。（負責11章、後記、謝詞）

涂瑋瑛

台大獸醫學系畢，台師大翻譯所碩士，曾任動物醫院獸醫師，現為專職譯者，譯有《超簡單生物課》、《博物學家的動物分類圖鑑》、《寂寞的誕生》等。（負責14、16章）

許家瑜

台大外文系、師大翻譯所畢，目前為專業譯者。喜歡散步、看紅樓夢、看網球、逛博物館。（負責1、3章）

楊崴傑

目前就讀台師大翻譯所口筆譯組，並於外商電競公司擔任遊戲翻譯。熱愛翻譯與體育，是十足的網球迷，愛看也愛打。（負責13、15章）

趙鐸

因為愛上費德勒才開始運動的球迷，中文碩士班研究禪宗及心學，熱愛電影，影評散見於釀電影、BIOS monthly、粉專「藏書閣」、 Podcast「字戀男與變焦女」。（負責2、12章）

薛彗妙

台師大翻譯所碩士。愛看網球、愛打排球的高雄人。即使在家防疫也堅持戴著費爸的帽子。電子信箱：[email protected]（負責6、10章）

《費德勒：王者之路》/商周出版