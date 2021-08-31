慢性肝炎常見的症狀即是「沒有症狀」，當患者出現下肢水腫、黃疸、腹水、胃口變差、食道靜脈曲張等情況時，其實都為時已晚。根據台灣去年死因統計，共有1萬1737人進展至肝炎三部曲「肝炎、肝硬化、肝癌」因而死亡。

台大醫院內科部主治醫師楊宏志呼籲，如同2021世界肝炎日的口號「迫在眉睫，請勿等待」，對於肝纖維化嚴重的患者尤其重要，即使肝功能指數正常，仍有非常高的機率會發展成肝癌。

●B肝抗病毒治療為關鍵 共同消除傳播鏈

目前C型肝炎的治療治癒率高達98%，消除C肝指日可待。然而目前B肝仍無法根治，有部分的患者需接受B型肝炎抗病毒藥物治療，控制體內病毒量，讓肝功能回復正常。

楊宏志醫師建議，應持續用藥，並定期3個月安排追蹤檢查，要在台灣消除慢性肝炎有賴每一位患者的配合，方能消除傳播鏈。

台大醫院內科部主治醫師楊宏志呼籲，如同2021世界肝炎日的口號「迫在眉睫，請勿等待」，對於肝纖維化嚴重的患者尤其重要，即使肝功能指數正常，仍有非常高的機率會發展成肝癌。

●70歲老翁停藥2個月 2週內惡化成肝衰竭

自今年3月後B肝抗病毒藥物的給付條件放寬：接受器官移植後的病人、部分接受較強免疫抑制劑治療患者，以及肝纖維化嚴重的病人都可受惠，不過用藥滿三年後很快還是會遇到停藥的瓶頸，惟有當停藥後B型肝炎復發，肝指數達到2倍以上且持續超過三個月，方能繼續給付。70歲的李老先生為慢性B型肝炎患者，在健保期滿停藥後，又因為骨科開刀延遲回診，當因症狀緊急送醫檢查時，肝指數將近600 IU/L，不到兩周的時間惡化成肝衰竭。

●專家呼籲： B肝患者要謹慎停藥並非常小心追蹤

楊宏志醫師提醒， B肝患者服藥期間不可隨意中斷，停藥與否應該醫生仔細討論。

若是決定停藥時更要留意B肝病毒復發的風險，特別是60歲以上的患者或是肝纖維化較嚴重的病人，停藥要非常小心，一定要配合醫生密切追蹤以避免B型肝炎復發導致嚴重的肝炎發生，因為有少部分停藥的病人，從B型肝炎發作到肝衰竭的時間有時候令人措手不及，千萬不能大意。

楊宏志醫師叮囑，已經在就醫的患者應該配合醫囑穩定治療，40歲以上且有家族史的高風險族群都應該主動篩檢。