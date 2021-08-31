台灣近幾年來瘋跑步，不管是白天、晚 上、海邊或公園都能跑，成為一股新的運動風潮；不過，因為跑步時會有彈跳動作，對膝關節具有衝擊力，假使肌力不足的人直接跑步，不僅容易造成關節的傷害，也可能因為劇烈的心肺運轉，一時間無法負荷而造成不適的症狀。

●健走非散步、走路 助降低3成慢性病風險

有不少研究說明，其實簡單的健走，就能達到身體保健的效果，甚至能降低3成的慢性病風險，具體的效果甚至還比跑步、跳舞等複雜、劇烈的運動更棒。不過，健走可不是散散步、走走路而已，健走時的姿勢、頻率和強度都是有標準的。

●健走速度依每個人不同 這樣區分是否走對

不過，每個人的身體功能強弱不同，健走的速度是否有所不同呢？物理治療師陳子敬表示，的確因為每個人年齡的不同、身體功能的強弱，健走的速度應該有所區分。

最簡單的辨別方式，就是在健走時還能夠「講話」，這就是最好的健走速度，假使在健走時稍微講點話就喘呼呼，代表健走的強度太高；相反的，假使健走時還能夠唱歌，則代表強度太低，以這個方法來區分，是最為簡單的方法。

●健走比跑步不傷膝蓋 貿然強烈運動恐傷身

近幾年來，許多單位經常在假日舉辦路跑活動，不過慢跑這個運 動可不是人人都適合。復健科醫師林宗慶分享，自己的診間經常有病患因為腳扭傷，或是膝關節發炎而來就診，追問原因才發現是不當跑步所造成的。這些人通常有一個共同的特質，就是平時不太愛運動，肌肉強度不夠，在沒有充分提升肌肉強度的狀況下，突然間開始跑步，當然容易造成肌腱、關節的傷害。

因為跑步會有彈跳的動作，這對於膝關節、腳踝關節會造成一定程度的衝擊性，假使以時速8公里的速度來講，膝蓋要承受的壓力是體重的4～5倍之大，若平時沒有養成運動的習慣，或者大腿肌肉強度不夠的狀況下貿然跑步，不僅容易造成膝關節及肌腱的傷害，心肺功能不佳的人，更可能因為劇烈的心肺運轉，而造成程度不等的胸悶問題。

相反的，健走不僅是耗能的有氧運動，最重要的是，健走時雙膝承受的重量只有體重的2～3倍，除了對膝關節的壓力小，對下肢肌肉的要求也比較低，比起強度較大的慢跑相對安全許多，是適合每個人的入門運動，尤其對於患有退化性關節炎、年紀較長或是大腿肌力不夠的人更為適合。

●勞動走來走去不算運動 原地踏步也不等於健走

許多主婦每天忙著做家事，工人忙著搬運貨物，甚至上班族每天在公司走來走去，滿身大汗喘吁吁的他們，都覺得運動量夠了，可是這樣真的能夠當成每天的運動嗎？陳子敬說，很多人都會搞不清楚運動與勞動的差別，運動是在心情放鬆且伸展，並運用全身各處肌肉下活動，有助新陳代謝、抒發身心壓力、增強健康並訓練體能。

原地踏步可取代健走嗎？陳子敬回答，不行。天氣狀況不佳時，許多人會選擇在室內以原地踏步的方式來訓練，但原地踏步就僅是抬腳的概念，訓練到的就是大腿的肌肉，而走路是全身性的運動，不僅是肌肉而已，就連關節也都一併活動， 所以，原地踏步不能夠取代健走。

●跑步機無法取代健走 小腿不是變粗是變結實

走跑步機可以代替健走嗎？陳子敬並不建議，原因在於跑步機是比較針對抬腳的運動，運動者不需要往前推的動作，小腿推的力量比較不明顯，而在戶外健走就不一樣了，不僅需要抬腳跨步，腿部同時還要往前推邁進一步，這跟跑步機的跑步傳送帶是完全不一樣的訓練，所以，在時間、空氣品質及氣候允許的條件下，建議還是以到戶外健走為佳。

然而，不少愛美的女性也相當關心，健走太久小腿會變粗嗎？陳子敬說明，不會，走路走太多小腿不至於會變粗，正確說法應該是小腿肌肉線條變「結實」，反而能讓小腿線條變得更好看，因為健走屬於有氧運動，小腿不容易變粗，若是重量訓練的話，小腿變粗的可能性才比較高。