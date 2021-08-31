新竹男收北市偵查隊通知書，竟是遭電影公司提告違反著作權法。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

電影公司竟然能夠偵測下載盜版電影的行為？一名住在新竹的男子自曝收到北市警分局偵查隊的通知書，案由是違反著作權法，員警告知是電影公司查到他租屋處的網路IP，疑似有下載盜版電影行為，讓新竹男相當傻眼。有網友提醒「千萬別和解」，直言這種濫訴的目的是為了錢。

「我竟然收到偵查隊的通知單！」一名住在新竹的網友，在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文表示，警員告知，電影公司查到原PO與他2名套房房客的共用網路IP，疑似有下載盜版電影行為，被電影公司提出告訴。

原PO表示，聽到自己成為被告的緣由是這個，讓他傻眼又覺得無奈也無辜。從原PO上傳的通知書照片，可發現通知他的單位是「臺北市政府警察局文山第二分局」，案由則是「著作權法案」，因此原PO表示，只能乖乖帶著電腦去台北接受偵訊了。

原PO強調自己沒有違反著作權法，有使用Chrome瀏覽器進入線上看網站點擊觀看，但電腦裡沒有安裝P2P續傳軟體，電腦硬碟裡也沒有儲存BT種子。

眾多網友提醒：「記得別答應和解，他們的目的只是要錢」、「這種是濫訴要錢的」、「只憑IP無法起訴的…無良片商，用這種方式賺錢只要有人傻傻認罪就賺了」、「這個好像很多人都有收過，但有些人根本沒看影片，是否有下載什麼第三方程式」、「沒甚麼事啦！也不用搬電腦去，只是去說明一下，沒幾分鐘的事。會傳你是因為用你的名字申請的網路，只要明確告知沒有上傳就好了。切記：言多必失，越描越黑！！」。