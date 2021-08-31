中廣董事長趙少康。（資料照片）

BNT又是大官先打？

首批BNT疫苗將來台，除了給學生外，剩下80萬劑將依序從第一至十類往下接種。趙少康直言，大官很少第一線接觸病毒，有莫德納挑莫德納，現在有BNT又挑BNT，「怎麼好事都是你們？」台北市長柯文哲也說，「第二類那件事情，我也覺得怪怪的，不是很好。」

中廣董事長趙少康今（30）日在接受媒體訪問時表示，哪有多少大官會第一線接觸病毒？很少嘛！他們都假借名義都來了，既然蔡英文都帶頭打高端，那這些大官就打高端嘛！又不打，什麼好他挑什麼打，有莫德納挑莫德納，現在有BNT又挑BNT，怎麼好事都是你們？為什麼一般小老百姓都輪不到？

台北市長柯文哲今日在疫情記者中說，第二類人數一直在膨脹，「我也覺得那是政府自己在製造特權，但老實講，第二類那件事情，我也覺得怪怪的，不是很好。」

國民黨桃園市議員黃敬平也爆料，有朋友參加民間社團，有一次在跑行程碰到，他說早就打了，因為被列為第二類官員，他是冷氣維修廠商，他和員工都被報在第二類官員，也不是自己要報，是被官員報進去。如果要把幾十萬名單調出來，社會輿論不罵翻才怪！

羅智強日前在臉書發文直言，「AZ第二類先打；莫德鈉第二類先打；現在BNT還是第二類先打」。

他只有二個問題想問，為什麼只有高端不是第二類先打？其次，民進黨的親友團到底多龐大？第二類愈打愈多，永遠打不完？民進黨到底是有多瞧不起台灣人的智商？