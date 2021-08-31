全國高中以下學校及幼兒園9月1日即將開學，在尚無疫苗可接種的情形下，教育部日前公布相關校園防疫管理指引，《中時新聞網》整理出學生「7要3不」重點指引，重返校園前先充足了解，保護自己也保護他人。

開學7要3不重點一次看。（圖／中時新聞網製表）

【校園防疫7要】

1.全校（園）師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩。

2.入校（園）時及下午上課前師生體溫量測、手部清消及監測健康狀況。

3.學校及幼兒園推動之課程及活動，採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名，以作為日後疫調之參考。

4.學校學生交通車與幼童專用車應加強清消管理，且應造冊並落實固定座位。

5.室外體育課程，全程佩戴口罩，保持防疫所需之適當社交距離。

6.實習實作與實驗應採固定分組，學生練習時使用之設備、器材，應避免共用，如有輪替使用需要，輪替前應先徹底消毒。

7.維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分。

【校園防疫3不】

1.室內用餐以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

2.飲水機僅供裝水用，不得以口就飲。

3.具有COVID-19感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

另外教育部30日也公布「高級中等以下學校學生宿舍防疫管理指引」，學生於宿舍公共空間應全程配戴口罩，早出晚進宿舍都須量體溫；可於室內食用餐食，但應保持社交距離、環境通風且勿與室友共同食用或分享餐點。

教育部表示，校園防疫管理指引會依指疫情警戒狀況調整，開學後每兩週將滾動修正。