王渝屏、王渝萱去年以《你的孩子不是你的孩子》入圍第54屆金鐘獎新進演員的，姊妹兩人首度同框就是GagaOOLala影銀平台全球同步上架的新作《看不見攻擊的程式》，劇中飾演同性戀人，上演機器人與人類的愛戀，兩人此次接受本報邀請則穿上義大利精品品牌Blumarine、Moschino新裝，前者展現出優雅芭比風範，而後者具玩味的印花率性，讓兩人十分驚豔。

圖一：王渝屏（左）著Blumarine雪紡飄逸層次洋裝，9萬6800元、、王渝萱著Blumarine花卉層次雪紡洋裝，9萬800元，化身酷帥芭比。（攝/JOJ PHOTO）

外貌、嗓音有些許相似的王渝屏、王渝萱，生活方式卻迴然不同，以他們疫後生活為例，姐姐王渝屏養成自煮的習慣，開始學習洗手作羹湯、種種植物豐富居家生活，而妹妹王渝萱則笑說「我都躺著等她把飯做好。」除準備疫後開拍的劇本外，也愛上觀看恐怖片，讓她對於恐怖片也躍躍欲試，雖說生活方式不盡相同，但兩人都是不太常購物、物慾低的理性消費者，在私服穿搭方面姐妹倆也都喜歡休閒、簡約風格，但王渝屏偏愛洋裝，「我覺得洋裝是最可以凸顯女性特質的單品。」個性較為慵懶的王渝萱則偏愛棉質材質、褲裝，並表示：「（私服）我想講求一種隨時都能自在躺在沙發上的休閒穿搭。」

私服偏愛休閒風格的兩人，對於工作服裝則勇於挑戰，尤其是模特出身的王渝屏，更是直言「都想挑戰，（時尚）可以拓展自己的想像，時尚永遠都會是有趣的。」同時她也透露自己在購買服裝時，也會特別了解品牌理念與價值，「我覺得消費的同時，其實也是一種表達。」而王渝萱也同意這樣的觀點，因此相較於快時尚的服裝，她更偏愛購買耐穿、永不退流行的古著。

王渝萱著Moschino外套7萬5800元、半身裙4萬5800元搭配夾克造型包6萬7500元。（攝/JOJ PHOTO）

總是朝夕相處的兩人，首次一同擔綱主演，姊姊王渝屏演內斂害羞的機器人，與妹妹王渝萱飾演的29歲剪輯師相戀，在開拍前王渝屏有些許顧慮，但實際拍攝後那些顧慮都煙消雲散。身處現場兩人開啟工作模式，不存在笑場、不自在的情況，妹妹王渝萱補充道：「我們在現場因為是家人就隨便對待對方，把它當作是一個工作夥伴」所以也不會感到特別在意、扭捏，反而是讓雙方看到日常生活中見不到的一面。

王渝屏著Moschino拼接大衣，10萬2800元。（攝/JOJ PHOTO）

當時拍攝僅20歲的王渝萱，卻要超齡演出29歲的剪輯師，讓王渝屏直說：「我還蠻驚訝的，也覺得蠻厲害的」，聽到姐姐的誇獎則讓王渝萱十分不習慣，張大雙眼滿眼寫著驚訝，逗趣的表情讓現場笑聲連連。不過王渝屏也吐槽笑道：「她其實跟劇中角色也蠻像的，都窩在電腦前面吃東西，很宅。」面對姐姐的吐槽，王渝萱則很坦然地承認自己是宅女，欣然接受因疫情養成下廚習慣的姐姐餵食。

：Moschino 鄉間風長版針織外套，6萬1300元。（Moschino提供）

Moschino 鄉間風休閒短褲，3萬3800元。（Moschino提供）