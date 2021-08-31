知名演員趙薇8月26日晚間毫無徵兆在網路與媒體上遭到全面封殺，連日來外界對此議論紛紛的同時，趙薇過去的惡行劣跡也重新被挖出。然而北京的目的並非只是趙薇個人，而是北京想要整頓的幾個方面，趙薇都具有強烈的代表性，而且她是最容易讓大陸民眾理解北京整頓資本／媒體／網路／輿論結合體的標誌性人物。

趙薇過去行為引發的爭議是眾所周知的，外界只是不理解為何在此時出手。但是若從北京整頓資本／媒體／網路／輿論的目的來看，出手時機已到了不能再等的時候了。因為資本已搶佔了政府對媒體的控制力，還操弄網路言論的形成與呈現 式，結合資本的名人成為在網上呼風喚雨的要角，輿論陣地已成為資本控制下掠奪經濟成果並為這種掠奪製造正當性的場域。

趙薇與馬雲關係良好， 資本合作上亦極為密切，趙薇在網上出了事，馬雲控股下的微博與媒體自是義不容辭地為趙薇撐腰。（圖／網路)

趙薇自從開始拍電影並經營事業之後，就沒少製造新聞，眾所周知的2016年「台獨演員」事件，她不僅不理會網民的反應，還反過來發表與該演員的合照，明著挑釁網友。網友號召抵制時，她還揚言要全部告上法庭。當網友繼續挖趙薇及其友人的黑底在網上曝光，例如趙薇軍旗裝事件、萬惠遭趙薇迫害事件等，但相關貼文立即被微博刪除，網民因此轉戰其他網路平台，卻遭到網路水軍連番轟炸為趙薇洗地。當時許多與趙薇對立的網民或名人被封號，不只是阿里持大量股份的新浪微博，百度及其他門戶網站也都參加了趙薇陣營。

這種透過資本控制輿論的能力與效率直逼中共黨政部門，最後趙薇陣營連負責青年工作的共青團中央微博都刪了，逼得中共中央與國家機關工作委員會與共青團地方支部都被迫下場支持共青團中央，才重新讓共青團微博啟用。阿里控股的媒體還發表一則《被愛國綁架除了趙薇還有誰》的報導，藉由各相網媒與社群平台轉發，把對趙薇此一事件的輿論方向扭轉成趙薇遭到網路暴力。此時網上又出現一些砸蘋果手機、追打穿外國運動鞋的事件，製造非理性的愛國風潮，一些阿里體系的媒體與網站藉此動員網路大Ｖ、「公知」與名人進行批判，向這種藉愛國為名的行為扣上暴民與紅衛兵的帽子。

大陸共青團批評趙薇支持「台獨演員」一事，結果貼文遭微博刪除，帳號也被停掉，直到中共中央國家機關工作委員會出面才恢復帳號。此事震驚各界，認為微博簡直「太牛B了」！

此一事件演變到後來已經不是「台獨演員」的問題，而是轉化成資本控制媒體網路輿論平台與中共所控制的媒體網路輿論平台相互較勁的問題。先前共青團中央在微博上發文稱：「如果媒體被境外勢力控制，就是亡國的先兆」，但是這篇文章在刊出後卻被資本勢力所控制的微博予以立即刪除。

趙薇政治立場親日，有多次事件遭輿論強烈批評，但最後竟也都安然過關。圖為她最知名的穿著日本軍旗裝拍攝雜誌封面事件。（圖／網路)

從這一連串的事件發展來看，趙薇有「精日」的國家民族立場問題，有支持台獨演員的政治問題，還結合資本力量操控媒體輿論平台，運用自己的高知名度及媒體操控來扭轉大陸社會的主流價值問題。何況，趙薇還在電視受訪時半開玩笑地說她「殺過人」，說「殺人」可能未必，但「逼死人」的罪名恐怕難以洗清。以上這幾點就是為什麼整頓媒體網路輿論要從趙薇下手的原因。

至於為何在此時動手，可能與兩波事件有關：近的來說是鄭爽與吳亦凡引發的劣跡藝人風波，藉此整頓影劇藝文界具有高度正當性，尤其是爭議性較高的演藝人員；遠一些的則是螞蟻金服IPO撤銷事件，前述的阿里集團操弄微博及網路平台數年前就已發生，資本控制媒體網路輿論的威脅已成形，如果阿里體系再擴大至操縱了金融市場，後果更不堪設想，準此而論，螞蟻金服IPO在最後一刻遭阻斷也是事屬必然。

趙薇與她的丈夫黃有龍(圖)名下有數十家企業，其中有極大部份是與馬雲企業交叉持股。（圖／微博)

當然，北京既已做出必須防範資本控制媒體網路輿論的判斷，更大的環境變化催促當局要盡快出手。眾所周知，這些年最大的國際局勢變化是與中美關係迅速跌入谷底，為因應中美關係持續惡化帶來的政治、經濟與社會威脅，必須掌控好資本動向及媒體輿論陣地，以免他們成為對美鬥爭漸趨激烈時的心腹之患。或許北京已經預見疫情之後的全球經濟復蘇困境，以及美中關係惡化可能帶來的經濟社會衝擊，才以迅雷之勢出手整頓。此案接下來會發生何種變化，想必很多人早已瞭然於胸。