美國軍方宣布，最後一批美軍今天已撤出阿富汗，結束了20年戰事。重新掌控阿國政權的民兵組織塔利班自稱，已再度「寫下歷史」。

美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示：「我宣布，我們從阿富汗撤軍的作業已完成，同時撤離美國公民的軍事任務也已結束。」

麥肯錫說，美國撤離作業的最後一次飛航任務是由一架C－17運輸機執行，這架飛機在喀布爾時間午夜之前一分鐘自哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai） 起飛。拜登總統今年稍早將完成撤軍期限訂在8月31日。

由於機場近日遭到2次攻擊，這架美軍運輸機起飛時的安全措施嚴密。麥肯錫表示，塔利班在美方進行撤離作業和最後航機起降時，「幫了大忙」。

塔利班高層官員哈卡尼（Anas Haqqani）在推特發文說：「我們再度寫下了歷史，美國和北大西洋公約組織（NATO）對阿富汗的20年占領已在今晚結束。我很高興，經過了20年的聖戰、犧牲和艱苦，我驕傲地看到了這個歷史時刻。」（譯者：張佑之）1100831