網紅團體「這群人TGOP」成員鄭茵聲，在今年5月本刊獨家揭露她與交往近3年的演員男友劉書宏分手後，也大動作宣布兩人的確已情散，還在鏡頭前擁抱祝福彼此，感動無數網友，被讚是「分手最佳典範」。鄭茵聲不僅下架過去放閃的影片，連帶取消追蹤男方的IG，看似有意切割往日情。不過本刊觀察，曾表明「沒有復合機會」的鄭茵聲，至今仍與劉書宏互動密切，甚至同返男方家直至深夜都未現身，小倆口疑似已悄悄復合。

8月21日下午6點47分，本刊在新莊某住宅社區巧遇正要外出的劉書宏，只見他一身休閒前往附近超商，短短路程卻頻頻回頭，神態相當警戒。入店領完錢後，劉書宏直奔不遠處的一間車體美研，站在白色賓士車旁和車行人員講話，此時，他身旁卻多了一名戴紅色口罩、體型嬌小的女子。

車子剛出店門口，小倆口在路邊下車臨停，交換由鄭茵聲開車。（圖／本刊攝影組）

過程中，劉書宏與女子有說有笑，站在一塊還是人人稱羨的「最萌身高差」，畫面相當和諧。仔細一看，這名女子不是別人，正是和劉書宏情纏3年的前女友鄭茵聲，這台正在保養的白色賓士，也是女方的座駕。晚間約7點，待車行處理完愛車，劉書宏熟門熟路地坐上駕駛座，鄭茵聲也很自然地上了副駕駛。有趣的是，車子才剛驅出車行沒一會，劉書宏就將賓士車臨停路邊，接著打開後車廂拿出他的紅色提袋，兩人道別男方後步行離開，令人以為這段行程已告一段落。

劉書宏從後車廂取回隨身物品，茵聲則回到駕駛座開車駛離，看似結束此約。（圖／本刊攝影組）

豈料，茵聲啟動愛車後，目的地竟是劉書宏傍晚出入的社區，如此大費周章兵分兩路應是意識到被跟拍，隨後劉書宏也走回該社區，直至深夜都未見小倆口人、車蹤影。

走路回住宅期間，劉書宏仍維持警戒心，最後兩人一同在劉書宏家碰頭，看來對復合一事低調呵護。（圖／本刊攝影組）

2018年，鄭茵聲被目擊與合作《獅子王強大》的劉書宏約會過夜，事後她大方認愛，小倆口也愈愛愈高調，不只曬照放閃，甚至一起經營YouTube新單元《龍咬死兔》，無奈「愛的結晶」不到一年竟無預警下架，分手消息也隨之曝光，鄭茵聲透過影片自曝因有「感情潔癖」，無法接受男方拍戲和女演員接觸，雙方為此多次爭執，已於年初和平分手。

鄭茵聲和劉書宏4年前合作《獅子王強大》相識相愛，熱戀期間經常公開放閃。（圖／翻攝自鄭茵聲臉書）

當時她不諱言對劉書宏仍有感情，做不成情人未來依舊是朋友。但被問及復合可能性，態度卻十分堅定「應該沒機會」，最後她更聲淚俱下公開祝福男方，「在戲劇圈有你一片天，賺大錢趕快買大房子開好車，交到一個很適合你的女朋友，娶到一個很好的老婆，一起加油。」堅強模樣令人心疼。未料小倆口分手8個月，現在又有舊情復燃的跡象，希望是令粉絲期待的好消息。

2人在今年初分手，直到5月才同框宣告情變，成熟大氣的態度被讚是「分手典範」。（圖／翻攝自網路）

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