輝瑞／BNT疫苗今年有望到貨800至900萬劑，據了解，首批疫苗最快明（9月1日）傍晚至深夜能運抵台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，AZ及莫德納混打BNT，專家認為是可行的，不過得看實際進貨量才會考慮開放。

據《聯合報》報導，慈濟、台積電及永齡基金會合購的1500萬劑BNT疫苗，若航班安排順利，首批疫苗今日就會開始運送，最快於明日抵達台灣，9月初預計會進貨185萬劑，分成兩批次，每批數量大約為90多萬劑。

至於許多人關心何時開放疫苗混打，陳時中昨（30）日於疫情記者會中鬆口說，無論是AZ或莫德納，基本上專家認為這2款疫苗混打BNT是可行的，但何時才能夠實施，或是開放對象，還得看實際進貨的量而定。

另外，根據指揮中心最新統計，1922疫苗預約平台自28日下午2時開放BNT選項後，至昨日下午5時，已有329萬4037人單選BNT，對此，陳時中說，無論什麼廠牌的疫苗進來，都要視到貨量做適當安排，也知道年輕人都希望快點打疫苗，指揮中心會將此列入考量，做最適當的安排。

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