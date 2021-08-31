美國職棒大聯盟紐約大都會「台灣日」在美東時間29日登場，由駐美代表蕭美琴擔任開球嘉賓，成為我國首位獲邀開球的駐美代表。不過有消息傳出，蕭美琴父親蕭清芬前一晚因中風緊急送醫，因此她開球後也馬上趕到醫院探視。

綜合民視等多家媒體報導，蕭美琴父親蕭清芬身體抱恙，就在蕭美琴開球前一晚，於美國紐澤西州家中中風被送往醫院，醫生已開刀清除血栓，目前情況穩定，在加護病房觀察，而蕭美琴開球後也馬上趕往醫院探視。

消息傳出後，有網友到蕭美琴臉書留言，「上帝保守您的父親一切平安順利，禱告帶來力量，謝謝台灣大使」。另有人在 《yahoo新聞》相關報導下方留言說，「祝福蕭美琴大使的父親可以平安，身體早日恢復健康」「祝禱妳父親手術順利平安」。

蕭美琴為紐約大都會台灣日開球，賴清德讚：在外交賽投出好球。（圖／取自賴清德臉書）

此次的美國職棒大聯盟紐約大都會「台灣日」，總統蔡英文也透過錄影方式，向現場球迷介紹台灣優秀的東奧選手，並感謝美國於6月捐贈台灣250萬劑疫苗善舉。

副總統賴清德則讚蕭美琴像是「沉穩的投手」，控球精準、犀利，不只好球連連，更拚勁十足，屢為台灣開創無限可能，「讓世界看到台灣」，也感謝僑胞依舊心繫故鄉，一起為台美關係加油。