麥可喬丹(Michael Jordan)擔綱主角的公牛王朝紀錄片《最後一舞》叫好叫座又得了獎，他的老戰友「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)也想過一過當主角的癮，準備推出一部「48 Hours in Vegas（在拉斯維加斯的48小時）」紀錄片，講述在1997-98球季，他飛到賭城度假最後被喬丹親自抓回去的趣事。

1998年1月球季進行到中途，羅德曼向總教練菲爾傑克生(Phil Jackson)請假，想去拉斯維加斯玩一玩，講好是48小時。喬丹堅決反對並極力勸諫：「菲爾，你如果放他去拉斯維加斯，我們就再也看不到他了。」

果然48小時過去了，96小時過去了，羅德曼仍是不見人影。最後喬丹親自從芝加哥飛到賭城，拍打羅德曼的飯店房門，大喊：「開門，我是MJ。」羅德曼的明星女伴愛萊克崔(Carmen Electra)也在房裡，驚得花容失色。

然而這個盛傳的說法可能有誤，其實是羅德曼在飛回芝加哥之後，還躲在家裡擅自延長休假，才被憤怒的喬丹從床上挖起來。羅德曼的芝加哥住所就在公牛主場的對街而已，有趣的是喬丹還伸手拉著羅德曼的鼻環把他拽過來。愛萊克崔確定在場，當時這位衣衫不整的美女慌忙躲藏在家具後面。

此外羅德曼的房間裡還有一些亂七八糟的東西，喬丹後來表示：「我不會告訴你們我看見了什麼。」

喬丹之所以這麼容忍羅德曼，因為皮朋(Scottie Pippen)上半季受傷缺陣，羅德曼奮勇作戰，在他「休假」之前以36歲之齡繳出場均15.3籃板（季末達成籃板王7連霸），一向嚴厲的喬丹也承認羅德曼確實「表現優秀」。