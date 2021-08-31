全國中小學與幼兒園明天將要開學，各校祭出多種防疫措施，但仍有家長不放心。胸腔科醫師蘇一峰昨在臉書分享瑞士研究，指出整天開6個窗戶可將教室的病毒量減少93％、戴口罩病毒可減少88％、擺兩台HEPA空氣清淨機可把病毒減少75％，引起網友討論，不少人驚呼，原來開窗的效果比空氣清淨機效果更好。

蘇一峰昨在臉書發文表示，瑞士一篇研究探討要如何讓教室中懸浮病毒減少。試驗地點選在一個160平方公尺的教室，並先在教室中釋放病毒到達穩定濃度，接著測試開窗、戴口罩和使用空氣清淨機（潔淨空氣輸出比率：400 m3/h）後的病毒量變化。

蘇一峰指出，這篇研究發現，整天開6個窗戶可讓病毒大幅減少93％，戴口罩病毒可減少88％，擺兩台HEPA空氣清淨機可以把病毒減少75％，使用一台空氣清淨機則可以減少60％，而以上的措施累積還有加成作用，可以達到更好的防護效果。

蘇一峰也說，相對來說，教室若只開一個窗戶的效果不佳，整天開兩個窗戶空氣中的病毒可以減少50％，如果只在午餐休息時間開窗，只有減少20％病毒。

貼文引起網友討論，「進入秋冬空汙期，開窗被空汙毒害，關窗開空氣清淨機，要小心殘留的新冠病毒，但學生沒後者選項，因為學校買不起空氣清淨機，就算家長願意送，學校也付不起電費，不能接受饋贈與使用」、「整天開六個窗戶可減少93％的病毒，比HEPA得濾網還厲害」。

也有網友看了直呼，由此可知辦公室的危險程度，教室還可以開窗戶通風，但許多辦公室根本就沒有窗戶。而如今學生族群將優先打BNT疫苗，但許多年輕的上班族至今還沒打到疫苗，讓不少人再度喊話「疫苗優先順序是不是應該依據危險程度訂定？」