中廣董事長趙少康親自留言回覆。（圖／翻攝自臉書「康編碎碎念」）

中廣董事長趙少康拋出「戰鬥藍」理念，獲得不少藍營人士響應與網路討論。趙小編昨日（30）刊出一張自己手拿滿滿印有「戰鬥藍」字樣的口罩，表示大家對口罩的渴望他們都聽到了，想要的人請留言「+1」。此文一出，10小時內獲得近2000則留言，網友紛紛大讚小編貌美；趙本人則現身留言：「等等，為什麼我還沒拿到？」該則留言更獲得近2500個讚。

趙少康小編昨日晚間6時許，在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文表示，大家對「戰鬥藍」口罩的呼喚聲音他們聽到了，如今該系列口罩已到貨，請想要的人在文章下方留言「+1」。

文章附圖則是這位名為「住在海編」的趙少康小編本人，親戴著並手拿著一疊戰鬥藍口罩的照片。此文一出10小時內即獲得超過2800個讚、超過1900則留言，雖這位小編戴著口罩，但網友仍紛紛表示：「小編有電眼耶！」「未免太漂亮了」、「這是我看過最美的小編」、「+1！還要海編簽名照」、「想不到趙大哥的小編是正妹」。

特別的是，趙少康本人也在文章下留言：「等等，為什麼我還沒拿到？」此留言獲得超過2500個讚、近400則留言，網友紛紛回應趙：「當頭頭的怎沒有？」、「被自家小編搶先了吼！」「你們的互動好有趣」。