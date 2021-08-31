受到太平洋高壓勢力稍減弱，氣象局表示，9月1日開學日起西半部及東半部山區有午後雷陣雨，且中南部及山區有局部大雨發生機率，氣象專家吳德榮指出，周四至下周一(9月2至6日)水氣再增多，午後雷陣雨擴展至平地，注意雷擊、瞬間強降雨等劇烈天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，最新歐洲模式模擬，今天白天至明天(9月1日)太平洋高壓邊緣影響，除了恆春半島及花東因為東南風帶來水氣，偶有局部短暫陣雨之外，北台灣晴朗炎熱，高溫36、37度，中南部則是多雲時晴，各山區及少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。

吳德榮表示，周四至下周一(9月2至6日)太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強、從山區擴展至平地，需注意劇烈天氣包括雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前，全台高溫仍升至35、36度，天氣悶熱。

氣象局也表示，明天至下周一(9月1至6日) 各地大多為多雲到晴，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部及其他山區並有局部大雨發生機率，須留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣。