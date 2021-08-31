資深媒體人趙少康昨在臉書表示，日前新加坡媒體特地過來拜訪，話題談及國民黨未來發展及兩岸局勢，趙說回想自己的從政經歷，「這一輩子簡單的事從來不會發生在我身上」，都是一念之間的機緣；對於兩岸關係，他直言必須以和為重，未到最後關頭絕不放棄和平。趙少康還透露有AIT人員向他表達，希望台灣能有制衡力量。

趙少康提到，有兩位新加坡媒體記者19日到自己辦公室拜訪，一聊就是一個小時，話題從原本想選國民黨主席到決定選總統、對國家發展以及兩岸兵凶戰危的憂心。趙少康說直言，「這一輩子簡單的事從來不會發生在我身上」，從年輕時踏入政壇到2024打算選總統，都是一念之間的機緣。

趙回憶，自己年輕時回國參選台北市議員，只因為在菲律賓出差搭車途中看了《世界名人錄》，一念之間覺得自己都在替其他國家服務，突然好想替台灣做事，便回台參選，還一舉拿下國民黨台北市議員最高票；而重回政壇時自己連黨員都不是，更不要說選國民黨主席了，雖然最後無法參選，卻再度激起從政熱血，想為台灣2300萬人及後代，打造安全、公平的生活環境。

趙少康稱，新加坡媒體關心最近戰鬥藍的聲量驚人，趙認為，這證明國民黨基層黨員或一般民眾對國民黨的期望很高、對民進黨很失望，所以希望看到一個強有力的在野黨，就連美國在台協會（AIT）都有人向他表達，對現在的國民黨很憂心，希望台灣能出現制衡力量。

趙少康指出，雖然國民黨失去中央執政權，但仍有30多名立委、14個縣市長，只要團結起來成為聯盟，中央自然會感受到壓力，不團結就沒有力量，發揮戰鬥精神才能以一當十、以十當百。

此外，對於兩岸關係，趙少康語表示必須以和為重，和平未到最後關頭絕不放棄和平，自己實在沒有辦法想像兩岸打起來的狀況，到時候美國必定要求兩岸和談，兵臨城下時談判怎麼會對台灣有利？因為看到台灣以及年輕人可能面對的危機，他才會跳出來提醒大家，更希望這塊土地的人，都能享有安全、公平的生活環境。