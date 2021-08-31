「最美博士」許藍方先前遭爆和已婚醫師有不倫戀，儘管數度發聲明駁斥，不過形象和演藝事業嚴重受創，不得不請辭手上節目《57健康同學會》，日前開直播談及心情，更一度在鏡頭前淚崩，過了將近一個禮拜後，昨（30日）在臉書貼出復工照片，只見她面對鏡頭露出甜美笑容，看來心情似乎已經走出陰霾。

許藍方昨（30日）在臉書粉專分享近況，寫下「非常感謝邀請及參與，讓我有機會和大家分享和討論」，從曬出的照片中得知她現身某國中，談論「如何和國中生談論性教育」的議題，此外，更曬出站在講台上的照片，用英文寫道「Actions speak louder than words（坐而言不如起而行）」，最後更曬出一張在車上的自拍照，只見她對著鏡頭露出甜美笑容，似乎透露著走出不倫戀風波，心情也已經恢復不少。

許藍方談論的性教育議題，引起諸多網友共鳴，紛紛留言：「從小教育~讓更多人知道正確的知識很重要」、「讓男女都學會保護自己，尊重對方」、「性別教育要及早，平等尊重才會好」，也有不少人藉機留言為她打氣：「這樣就對了，有笑容的博士，最美了」、「久違~陽光燦爛的笑容~美美的」、「認真的女人真漂亮」。

許藍方日前開直播時，雖然談及心情忍不住哽咽落淚，但也不忘利用廣大影響力，趁勢推廣公益活動，卻遭有些人懷疑她背後疑有高人指點，對此許藍方臉書小編留言反擊：「您好，您知道什麼是排程貼嗎？」也有粉絲為她抱屈「老師『一直』都有在做公益」！