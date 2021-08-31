陳姓律師遭檢方起訴指控，在台灣高等法院民事庭上擔任辯護時，指對方當事人像潑婦一樣，涉犯公然侮辱罪，但台北地方法院認定，陳男只是因對方插話打斷，才說「這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，沒有貶損人格的故意，判決無罪。可上訴。

台北地檢署指控，陳男擔任卓女的辦護人，與王女間拆屋還地等民事訴訟，去年1月14日下午3時許，高院民事庭進行言詞辯論程序時，陳男以「確實是事實，她像潑婦一樣」等語，辱罵王女，貶損王女的社會評價及人格尊嚴。

北院勘驗案發當天的法庭錄音內容發現，陳男是說「這裡不是法...這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，此話並非針對王女，且「潑婦」一詞為抽象謾罵，陳男所言也非檢方起訴所指控，「以潑婦一樣等語，辱罵王女」。

北院指出，從整體客觀情狀來看，陳男在審判長法官詢問而以律師身分，就王女所提之反訴表示意見時，經王女插話打斷，才告以「這裡不是市場，不要像潑婦一樣」，是對她插話表示不滿並制止，縱或用詞尖酸，尚難認有直接貶損人格評價之故意，判決無罪。