演藝圈不少凍齡女神，多年過去歲月似乎沒在她們身上留下痕跡，有網友就好奇「大家覺得凍齡的藝人是誰」，不少明星都被提及，其中最多人討論的是今年50歲的蘇慧倫。

蘇慧倫出道後因甜美清新形象，被封為「玉女掌門人」，出道多年始終保持凍齡美貌和脫俗氣質，日前她出席第32屆金曲獎頒獎典禮，穿著一襲斜肩長禮服，仙氣爆棚模樣讓網友都驚呼「看不出50歲」。

近日有網友在PTT發問，因為在YouTube看到以前的歌仔戲，他發現今年68歲的楊懷民，看起來就像50多歲或是60出頭，還有66歲的小哥費玉清，看起來也像40幾歲，但女生的部分他看不出誰比較凍齡，很多都是4、50歲還要裝嫩成20幾歲，但卻失敗的，例如伊能靜，讓他好奇詢問「大家心目中有真正凍齡，非故意裝嫩的藝人嗎」。

許路兒、賈靜雯、陳意涵都被點名凍齡。(圖／翻攝自臉書)

對此，有網提到陳意涵、李維維、賈靜雯，還有說到梁家榕「那天生日的照片真的看不出來50了」、「看過本人，凍齡到毛骨悚然」，更有人指許維恩的姐姐許路兒「40幾歲了，看起來還超像年輕辣妹」。

不過最多人點名的就是蘇慧倫，「蘇慧倫吧？看上去像三十幾」、「蘇慧倫真的厲害」、「蘇慧倫看起來跟今年金曲的入圍者年紀差不多」、「原本覺得潘迎紫，金曲獎看到蘇慧倫投蘇一票」。

蘇慧倫出道31年，首度角逐金曲獎最佳華語女歌手，雖然最後由田馥甄奪下，但她事後也透露，唱片公司的同事趁著廣告破口時間，全衝上來安慰她：「他們全部衝過來圍在我身邊，想給予支持和安慰，但是我真的很平常心啦」，並表示參加典禮很開心。