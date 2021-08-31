臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

媒體26日公布最新全球防疫韌性排名，榜單上53國，由挪威獲得第1名，台灣則由上個月的40名，下跌到41名。台灣不僅仍居防疫後段班，更落後墨西哥、埃及、秘魯、奈及利亞等國，讓網友相當傻眼，諷刺道：「超前部署變超前翻車。」

根據《彭博社》26日公布之8月最新「全球防疫韌性排名」，挪威位居冠軍，第2名則是芬蘭，而台灣較上月下降1個名次，排在第41名。值得注意的是，鄰近台灣的香港排名大幅上升，排在第18名；南韓的名次略下滑，排在第26名；新加坡第8名；中國大陸第24名，日本第33名。

不僅如此，在這分排名中，台灣雖贏印度、巴基斯坦、伊拉克、伊朗，卻仍居防疫後段班，更落後墨西哥、埃及、秘魯、奈及利亞等國。

消息一出，引發網路熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「超前部署變超前翻車」、「這個結果是真的嗎？不可置信」、「悲哀」、「防得好不好，住在台灣的人自己知道」、「我就問一句：疫苗呢？」「這個排名丟不丟臉啊？」「我們竟連非洲國家都能輸，台灣不只有錢買不到疫苗，醫療發達大國連排名都墊底」、「看看一堆人還在出遊」。此外，不少網友也疑惑為何會輸給奈及利亞。